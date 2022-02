Lost Ark sperrt den deutschen Server für alle Free2Play-Spieler

Was sagt ihr zur Server-Situation in Lost Ark? Standet ihr auch schon in stundenlangen Warteschlangen?

Wie schlimm sind die Warteschlangen? In den letzten Tagen war es nahezu unmöglich, sich nach 18:00 Uhr für den Server Asta in die Warteschlange einzureihen und vor 23:00 Uhr spielen zu können. Auf Zinnervale und Kadan soll es ähnlich ausgesehen haben.

Wo können die neuen Spieler hin? In Europa gibt es noch 6 weitere Server, auf die sich die Spieler verteilen können. Zudem wird in der Nacht ein weiterer Server geöffnet: Beatrice.

Was ist da los? In einem Forenbeitrag teilte der Entwickler Sandovall mit, dass es zu Beschränkungen bei der Server-Wahl kommen wird.

Lost Ark ist am 8. Februar für Vorbesteller gestartet. Heute, am 11. Februar, dürfen auch die Free2Play-Spieler die Welt von Arkesia erkunden. Doch die neuen Spieler können vorerst nur auf bestimmten Servern ihre Charaktere erstellen. Gerade der Server Asta, auf dem sich viele deutsche Communitys sammeln, kann nicht ausgewählt werden.

