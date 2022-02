Lost Ark Server Transfer: Kann man den Server wechseln?

Wie wichtig ist es, auf dem gleichen Server zu spielen? Das hängt ganz davon ab, was ihr erleben möchtet. Manche Aktivitäten sind an einen Server gebunden, darunter:

Gibt es einen Server Transfer in Lost Ark? Nein, derzeit seid ihr mit eurem Charakter an den Server gebunden, auf dem ihr ihn erstellt habt. Allerdings könnt ihr jederzeit einen anderen Server auswählen und dort einen neuen Charakter leveln. Euer Account ist nicht an einen Server gebunden und das Leveln auf Stufe 50 geht verhältnismäßig schnell .

Lost Ark startete in Europa mit 9 verschiedenen Servern. Doch durch die anfänglichen Warteschlangen oder aus Versehen haben einige Spieler einen falschen Server gewählt. Kann man die Server in Lost Ark noch wechseln?

