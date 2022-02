Lost Ark: Haltet euch bereit – Server werden sporadisch wieder geöffnet

Sollte euer Wunsch-Server gerade geschlossen sein, dann schaut einfach in regelmäßigen Abständen wieder auf die Server-Übersicht. Nutzt aber am besten die Übersicht im Spiel, da sie zuverlässiger aktualisiert.

“Wir werden die Beschränkungen für die Charaktererstellung auf den Servern vorsichtig aufheben, um neuen Spielern die Möglichkeit zu geben, Servern beizutreten, auf denen sie zuvor nicht spielen konnten. Wir beobachten jedoch die Serverpopulationen und die Wartezeiten in den Warteschlangen genau, so dass diese Beschränkungen zum Erstellen von Charakteren wieder eingeführt werden können, wenn die Warteschlangen zu wachsen beginnen. Bitte beachtet, dass sich die Liste der Server mit Account-Limits häufig ändern kann und dass ihr euren Client neu starten müsst, um auf einen Server mit einem neu aufgehobenen Limit zuzugreifen. Wir sind weiterhin bestrebt, die Wartezeiten niedrig zu halten, und hoffen, dass dies einigen Spielern hilft, ihren Freunden auf mehr Servern beizutreten.”

Was ist das Problem mit den Servern? Kurz vor dem Free2Play-Release von Lost Ark auf Steam, sperrten die Entwickler einige Server . Das Team kommunizierte mit den Spielern, dass einige Server vorerst nicht für die Charakter-Erstellung geöffnet werden. Darunter auch der “deutsche” Server Asta. Das erzürnte viele Spieler, die in der Free2Play-Version dort starten wollten.

