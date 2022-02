Lost Ark erfüllt großen Spieler-Wunsch, macht den Server-Wechsel attraktiver

Um was geht es? Wie zu erwarten war, sind die beliebten Server von Lost Ark nach dem Start am Dienstag brechend voll. Vor dem offiziellen Start für “alle” konnten seit Dienstag die Spieler mit den Founder’s Packs spielen. Wer sich diese Editionen kaufte, bekam dazu exklusive Inhalte wie Titel oder auch Pets.

Insert

You are going to send email to