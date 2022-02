Lost Ark kündigt Wartungsarbeiten für heute an – Spieler befürchten riesiges Chaos

In Lost Ark wird es heute, am 11. Februar, zu einer längeren Wartung samt Server Down kommen. Es wird ein Patch aufgespielt, der etliche Fehler behebt. Die Wartung wird sich über den ganzen Nachmittag ziehen und Spieler befürchten deshalb Download-Probleme und Warteschlangen.

Wann beginnt die Wartung? Der neue Patch wird um 14:00 Uhr aufgespielt. Die Server sollen dann für vier Stunden offline bleiben. Sie sollen also um 18:00 Uhr, pünktlich zum Start der Free2Play-Version, wieder online sein.

Was ändert sich durch den Patch? Insgesamt werden 13 Fehler durch das Update behoben, darunter Anpassungen am Gebietschat, am Questlog-UI und an den Weltbossen, die teilweise nicht die korrekten Belohnungen fallengelassen haben.

Auch ein bekannter Fehler, durch den die Zauberin keine Sounds hatte, wenn man eine andere Sprache als englisch genutzt hat, wird angepasst.

Spieler befürchten Chaos zum Free2Play-Start

Wie kommt der Patch an? Obwohl der Patch an sich einige nützliche Änderungen bringt, befürchten einige Spieler, dass die Wartungsarbeiten zu Chaos führen werden.

Denn während sich die Vorbesteller in den letzten beiden Tagen sehr verteilt einloggen konnten und es trotzdem zu langen Warteschlangen kam, wollen heute um 18:00 Uhr viele Spieler gleichzeitig auf die Server, um den langen Warteschlangen zu entgehen.

Hinzu kommt, dass um 18:00 Uhr auch die Free2Play-Spieler Lost Ark erstmals betreten können. Käufer von Founders Packs haben also heute keine Vorteile, sondern strömen gleichzeitig mit den Free2Play-Spielern auf die Server.

Da alle Spieler auch einen neuen Patch herunterladen müssen, könnte es zu ähnlichen, wenn nicht sogar schlimmeren, Szenen kommen, als noch beim Start am Dienstag.

Im reddit befürchtet der Nutzer LordKamienneSerce “Mega-Warteschlangen”, während sich der Nutzer InsertDisc11 darüber beschwert, dass er als EU-Spieler einen ganzen Nachmittag verliert. Der Nutzer Michalkey2 schreibt: “Ich erwarte ein großes Chaos, vielleicht sogar größer als am Dienstag. Warteschlangen aus der Hölle.”

Die kompletten Patch Notes vom 11. Februar

Der heutige Hotfix behebt folgende Probleme:

Der Gebietschat wurde korrigiert, sodass nun alle Spieler mit anderen Spielern in einem bestimmten Gebiet sprechen können.

Belohnungen der Willkommen-Herausforderung wurden erhöht, um den Spielerfortschritt zu erleichtern.

Maries Geheimladen zeigt nun die regionale Serverzeit an anstatt UTC.

Die Questdialog-UI wurde korrigiert, um Überschneidungen von Texten zu vermeiden.

Im Charakterauswahlbildschirm gibt es jetzt eine Option für Sprachausgabe.

Welt-Bosse lassen nun die korrekte Ausrüstung für Kampfkünstlerin-Klassen fallen.

Die Worte “Royal Crystals” und “Crystalline Aura” werden nun bei nicht-englischen Sprachen im Steam Overlay angezeigt, wenn eine Transaktion beendet wurde.

Ein Fehler mit dem Titel wurde behoben “Nightmare”, der als leer angezeigt wurde.

Ein Option für Voice Over wurden dem Bildschirm zur Charakterauswahl hinzugefügt.

Die Sounds der Zauberin spielen nun korrekt ab, wenn eine nicht-englische Sprache ausgewählt wurde.

Alle Klassen haben jetzt Sounds, wenn die Sprachen 2, 3 oder 4 in einer nicht-englischen Sprache ausgewählt werden.

Es gibt nun Voice Over in der “Stronghold Ceremony” Quest-Cinematic

Es gibt nun Voice Over in der “With Gratitude” Quest-Cinematic

Was sagt ihr zu dem Patch und der Wartung um 14:00 Uhr? Glaubt ihr auch, dass dies zu Chaos um 18:00 Uhr führen wird?