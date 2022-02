Asmongold ist seit Jahren riesig mit WoW auf Twitch, aber ausgerechnet Lost Ark bricht jetzt den Rekord

Sein Name im Spiel war übrigens in etlichen Varianten bereits vergeben. Womöglich hängt das mit dem System von Lost Ark und Amazon zusammen. Etliche Namen wurden hier von Trollen bereits “geklaut” .

Der Ansturm war sogar so groß, dass noch in der Nacht neue Server live geschaltet wurden. Für die Region Europa gab es dabei gleich zwei neue Server. HIer geht’s zum Live-Ticker zu Server-Problemen und Warteschlangen von Lost Ark .

Bekannt wurde er hauptsächlich durch seine Streams im Spiel World of Warcraft , in welchem er seit 2006 aktiv ist. Seit rund einem halben Jahr spielt Asmongold aber auch sehr viel Final Fantasy XIV und hat sich ein wenig in das Spiel verliebt.

