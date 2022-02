Lost Ark startet heute für Free2Play-Spieler auf Steam – Alles, was ihr wissen müsst

Was haltet ihr von Lost Ark? Habt ihr bereits gespielt, oder wartet ihr auf den Release heute Abend? Habt ihr Sorge oder Angst vor Warteschlangen und könnt nicht mit euren Freunden gemeinsam zocken, die bereits angefangen haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was müsst ihr zum Start wissen? Direkt zum Anfang könnt ihr derzeit einige Vorteile durch das Legends of Lost Ark-Event erhaschen. Wir von MeinMMO haben aber noch weitere Guides vorbereitet, die euch den Start ins Spiel erleichtern und euch die Basics des neuen MMORPGs näherbringen.

Das Problem, was viele Spieler am 8. Februar hatten, nämlich, dass ihr die Daten auf Steam erst entschlüsseln musstet, solltet ihr aber nicht mehr haben. Wir empfehlen euch allerdings schnell zu sein, denn es ist durchaus mit Warteschlangen zu rechnen.

Lost Ark ist für viele Fans bereits am 8. Februar gestartet. Wenn ihr allerdings kein Geld ausgeben wolltet, startet das Spiel heute am 11. Februar für alle über Steam. Wir von MeinMMO haben die wichtigsten Infos für euch.

