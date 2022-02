Was ist Lost Ark für ein Spiel? Lost Ark ist ein Action-MMORPG, bei dem ihr in der ISO-Perspektive spielt. Es gibt zum Start 15 verschiedene Klassen, mit denen ihr eine Welt mit verschiedenen Instanzen erkunden könnt. Dort erwarten euch viele Feinde, Quests und Raids.

Insert

You are going to send email to