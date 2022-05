Final Fantasy XIV: Ein Twitch-Streamer rastet aus und beleidigt seine Zuschauer, als er von einer Regel erfährt

Was ist eure Meinung zu Mods und Addons? Findet ihr, dass Square Enix hier überreagiert und einige zulassen sollte oder gehören sie grundsätzlich verboten? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ob die Warnung des Chefs zu weniger Nutzung führen wird, lässt sich schwer einschätzen. Es wird in Zukunft aber definitiv weniger Streams geben, in denen die Addons sichtbar sind, da die Videos ein Beweismittel sind, das gegen die Spieler verwendet werden kann.

Einige dieser User fanden sich wohl auch in dem Stream von Pyromancer wieder und haben mit ihm so lange hin und her argumentiert, bis er ausrastete.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem seiner letzten Streams haben mehrere Zuschauer Pyromancer darauf hingewiesen, dass diese Art von Addons nicht erlaubt ist. Der Streamer verteidigte die Nutzung, weil er „einfach das Spiel spielen möchte, mit einem hübschen UI, das nicht aussieht wie Müll. Das ist alles, was ich will.“

Das ist passiert: In seinen Streams hat Pyromancer offen Addons und Mods benutzt, die seine Benutzeroberfläche verändert haben. Seine Icons, Fenster und Textboxen sahen anders aus. Auch haben ihm Addons angezeigt, wann er sich beim Wirken von Zauber bewegen kann und sie dennoch nicht abgebrochen werden, weil der Server es aufgrund von Verzögerung nicht wahrnimmt, was ein DPS-Vorteil ist.

