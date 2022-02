Der Streamer Preach spricht über die Änderungen an World of Warcraft. Er ist der Ansicht, dass einiges davon auf das Konto von FFXIV geht.

In World of Warcraft ist gerade vieles im Wandel. Vor allem die Nachricht, dass Horde und Allianz bald gemeinsam Abenteuer bestreiten können, ruft viele Streamer und Content-Creator auf den Plan, die dazu ihre Meinung abgeben. Auch Preach ist da keine Ausnahme. Er glaubt, dass das zum Teil sogar die „Schuld“ von Final Fantasy XIV sein könnte.

Wer spricht da? Preach, manchmal auch als „Preach Gaming“ bekannt, ist ein recht großer Streamer, der viele Jahre lang World of Warcraft begleitet hat und dabei auch Interviews mit den Entwicklern führte. Er setzte sich stets für die Wünsche der Community ein und stellte dabei auch kritische Fragen. Seit einigen Monaten und mit Aufkommen des Sexismus-Skandals hat Preach sich allerdings von World of Warcraft abgewandt und behandelt das Spiel nur noch nebensächlich. Größere Ankündigungen behandelt er aber weiterhin.

Was sagt Preach? Preach gehört zu den zahlreichen Streamern und Spielern, die sich in den letzten Jahren von World of Warcraft abgewandt und dem Konkurrenten Final Fantasy XIV eine Chance gegeben haben. Wie viele andere auch, hat er eine neue Heimat in dem MMORPG von Square Enix gefunden. Immerhin gab es einen recht großen Exodus an Spielern, die sich – von WoW enttäuscht – nach anderen MMORPGs umsahen.

Preach hat die Ankündigung des Cross-Faction-Play besprochen und dabei das Folgende gesagt:

Vielleicht ist der Fluss [der Spieler] hin zu Final Fantasy das Beste, was World of Warcraft passieren konnte. Vielleicht ist es das Beste, das jemals passieren konnte. Das ist großartig. Ich finde das klasse.

Preach spielt damit auf das an, was er bereits mehrfach in seinen Streams sagte. Er ist der Ansicht, dass Final Fantasy zu einem gewissen Teil dazu beigetragen hat, dass World of Warcraft sich nun verändert. Allein die Tatsache, dass WoW-Spieler eine vergleichbare Alternative hatten und so auch von WoW „loslassen“ konnten, sorgt seiner Meinung nach dafür, dass die Entwickler nun umdenken. Wenn man bedenkt, dass Final Fantasy XIV sich ursprünglich an World of Warcraft orientierte, sei das eine gute Sache zu sehen, wie die Spiele nun aneinander wachsen würden.

Später fügt er noch an:

Ich hoffe, dass das die Tür für einige richtig große, coole Raids eröffnet, etwa mit Multi-Gilden, Raids für 40 Charaktere. Das wäre cool, weil du Zugriff auf alle [Spieler] hast. Wenn irgendwas echt Großes in der Story die Fraktionen einbindet, wäre das überragend.

Wird das Story-Auswirkungen haben? Preach hofft zwar, dass die Einführung dieses Cross-Play-Features Auswirkungen auf die Story hat, das scheint aber wohl vorerst nicht der Fall zu sein. Blizzard hatte bereits angekündigt, dass das Feature aller Wahrscheinlichkeit nach nicht irgendwie in der Story begründet oder gar notwendig wird. Immerhin herrscht zwischen Horde und Allianz gerade ohnehin eine Waffenruhe, wenngleich einzelne Parteien in den Fraktionen (Überlebende der Nachtelfen oder Genn Graumähne) davon nur wenig halten.

Große „Story-Raids“, die Anwesenheit beider Fraktionen erfordern, sollte man allerdings nicht erwarten und das würde auch dem Ziel der Optionalität im Weg stehen.

Seht ihr es auch so wie Preach, dass womöglich Final Fantasy einen wichtigen Anteil daran hatte, dass sich an WoW nun einiges tut? Oder seht ihr da keinen Zusammenhang?