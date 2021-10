In einem Entwickler-Live-Stream haben die Macher von Herr der Ringe Online endlich ein großes Grafik-Update angekündigt. Dazu soll es im Januar weitere Informationen geben, doch was wir jetzt schon wissen, fassen wir von MeinMMO für euch zusammen.

Was ist bei Herr der Ringe Online passiert? In einem etwa einstündigen Video, welches sich mit der nächsten Erweiterung Fate of Gundabad befasst, lieferten die Entwickler viele Antworten zu neuen Inhalten für das MMORPG.

Sie befassten sich nicht nur mit den kommenden Neuerungen in Fate of Gundabad, welches am 10. November erscheinen soll, sondern auch mit Inhalten darüber hinaus.

So sprachen sie in Bezug auf ein Update der sogenannten Lua API von einem Grafik-Update, welches sich derzeit in der Planungsphase befindet.

Was steckt in dem Update? Das ist bisher nur grob angeschnitten worden. Bisher kennen wir die folgenden Inhalten:

Neue, visuelle Effekte und verbesserte Animationen

Bessere Anpassung an 4K-Monitore

Optimierte Möglichkeiten zur Anpassung der KI

Weitere Anpassungsmöglichkeiten bei der Welt-Karte

Verbesserungen im Quest-Tracker

Wann das Update kommt, ist noch nicht bekannt. Man befinde sich derzeit in der Planungsphase und stellt ein Team zusammen, was diese umfangreiche Aufgabe bewältigen soll.

Über was wurde im Video noch gesprochen? Neben zahlreichen Verbesserungen, die die neue Klasse in Herr der Ringe Online betreffen, ging es auch um eventuelle zukünftige Völker. So bestätigten die Entwickler, dass der River Hobbit mit großer Wahrscheinlichkeit das nächste spielbare Volk wird.

Außerdem ging es um die kürzlich durchgeführten Änderungen an legendären Gegenständen und wie sie diese weiter verbessern möchten.

Das gesamte Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Kommt nun doch die PS5-Version?

Was hat es mit der PS5-Version auf sich? Auf einer Investorenkonferenz Ende des Jahres 2020 hieß es, dass es im Jahr 2022 eine verbesserte Version von Herr der Ringe Online geben soll. Diese wäre optimiert auf die Next-Gen-Konsolen und soll eine hübschere Grafik mitbringen.

Seit dieser Ankündigung schweigt das Team hinter dem MMORPG allerdings darüber. Auch in dem Video gibt es keine näheren Informationen darüber.

Dass das allgemeine Grafik-Update aber nun offiziell bestätigt ist, könnte den Weg für genau so eine Umsetzung ebnen. Allerdings gehört mehr zu einer Next-Gen-Version eines alten MMORPGs als neue Grafik. Es bleibt also nach wie vor abzuwarten, ob und wann diese Versionen erscheinen könnten.

Eventuell gibt es mehr Informationen dazu, wenn der Entwickler im Januar genauer über das Grafik-Update spricht und neue Informationen teilt. Wir von MeinMMO behalten das natürlich für euch im Auge.

Was haltet ihr von dem Update? Wünscht ihr euch eine Next-Gen-Version des MMORPGs? Freut ihr euch über die Grafik-Verbesserungen und 4K-Anpassungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Das MMORPG verschenkt derzeit übrigens massic DLCs – Ideal, um jetzt anzufangen.