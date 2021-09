Das MMORPG Der Herr der Ringe Online verschenkt massig DLCs – Ideal, um jetzt anzufangen

Das klassische MMORPG Der Herr der Ringe Online (HdRO) bietet massenweise kostenlose DLC-Pakete. Diese „Quest Packs“ enthalten massig Quests, Szenarien, Storys und sogar Raids sowie andere Instanzen. Das ist der ideale Zeitpunkt, um effektiv in das Spiel einzusteigen, aber beeilt euch!

Was hat es mit den gratis Quest Packs auf sich? Aktuell bekommt ihr in HdRO kostenlose Quest-Packs. Die kosten sonst echtes Geld oder können über eine VIP-Abo verdient werden. Die Kosten lagen für gewöhnlich zwischen 3 und 6 Euro pro Quest Pack.

Was sind Quest Packs? Quest Packs sind so etwas wie DLC-Pakete. Sie enthalten vor allem Quests. Allerdings gibt es auch besondere Quest Packs, darunter „The Further Adventures of Bilbo Baggins“, in denen der berühmte Hobbit die Hauptrolle spielt und ganz neue Storys offenbart oder das Pack „Blood of Azog“, das sogar einen Raid enthält.

26 Quests Packs und Sonderangebote, aber nur für kurze Zeit

Wie bekommt man die Quest Packs? Im aktuellen Deal sind stolze 26 Quest-Packs kostenlos zu haben. Um sie zu bekommen, müsst ihr nur den Code „LOTROQUESTS2021“ im Spiel selbst im Shop eingeben und einlösen. Die folgenden Quest Packs gibt’s dann for free:

Quest Pack: Central Gondor

Quest Pack: East Gondor

Quest Pack: West Gondor

Quest Pack: Wildermore

Quest Pack: Angmar

Quest Pack: Enedwaith

Quest Pack: Eregion

Quest Pack: Evendim

Quest Pack: Forochel

Quest Pack: Eriador Bundle

Quest Pack: Misty Mountains

Quest Pack: North Downs

Quest Pack: Trollshaws

Quest Pack: Lothlorien

Quest Pack: Great River

Quest Pack: Old Anórien

Region Pack: Far Anórien

Quest Pack: March of the King

Quest Pack: Battle of the Black Gate

Quest Pack: Legacy of the Necromancer

Quest Pack: Where Dragons Dwell

Quest Pack: The Vales of Anduin

Quest Pack: Mists of Wilderland

Quest Pack: The Wildwood

The Further Adventures of Bilbo Baggins

Quest Pack: The Blood of Azog

Wer epische Fantasy sucht, wird hier fündig.

Wer also neu ins Spiel kommt und massig Content wünscht, kann hier also aus dem Vollen schöpfen und sich tagelang nach Mittelerde zurückziehen.

Was gibt es noch? Neben den kostenlosen Quest Pack gibt es noch eine Handvoll Packs, die für nur 99 Punkte (1,32 Euro) im Shop angeboten werden:

Expansion Quests: Mines of Moria

Expansion Quests: Siege of Mirkwood

Expansion Quests: Rise of Isengard

Expansion Quests: Riders of Rohan

Expansion Quests: Helm’s Deep

Instance Cluster: Rise of Isengard

Instance Cluster: Riders of Rohan

Expansion Quests: Mordor

Wie lang geht die Aktion? Die Aktion läuft allerdings nur bis zu 30. November 2021, nur in dieser Zeit könnt ihr die kostenlosen und verbilligten quest Packs abstauben.

Was ist HdRO eigentlich? Das MMORPG versetzt euch in die klassische Fantasywelt Mittelerde, bekannt aus der Romantrilogie Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien sowie den Filmen von Peter Jackson. Ihr spielt hier die Handlung parallel zu der Story der Bücher/Filme und trefft auf bekannte Gestalten. Außerdem geht die Handlung sogar noch nach dem Ende der offiziellen Handlung weiter.

HdRO setzt auf klassische MMORPG-Kost. Ihr spielt eine bestimmte Charakterklasse und erledigt Quests, Dungeons und große Raids. Außerdem kommt die Story nicht zu kurz und ihr erlebt Aspekte von Mittelerde, die noch in keiner offiziellen Story zu sehen waren. Wer also auf klassische MMORPGs im Fantasy-Setting steht, sollte hier mal reinschauen.

Der Herr der Ringe Online ist übrigens eines der 8 besten MMORPGs, um überhaupt mit dem Genre der Online-Rollenspiele anzufangen.