Die Spieler des MMORPGs zu Herr der Ringe helfen einem Spieler in Not mit Geld und einem tollen Event

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Das Event wird dabei auch von offizieller Seite unterstützt, mit einem Repost der HdRO-Entwickler auf X . Zudem soll das Community-Ereignis von bislang 16 bestätigten Streamern live begleitet werden. All das in Kombination beweist erneut, wie hilfsbereit und lieb die Community von Herr der Ringe Online ist.

Am kommenden Freitag (19. Juli 2024) soll parallel zur Spendenaktion ein Ingame-Event auf dem Server Crickhollow stattfinden, und zwar in Form eines Spaziergangs nach Bruchtal. Los geht’s um 20 Uhr Serverzeit, bei den Docks von Celomdin.

Wie geht es Brennan heute? Mittlerweile wurde der Mann auch am Schlüsselbein operiert und die Klammern aus dem Kopf entfernt. Er leidet jedoch weiterhin an Schmerzen sowie kognitiven Problemen. Zudem benötigt er für alltägliche Dinge wie das Duschen die Hilfe einer anderen Person.

Was ist dem Spieler aus Herr der Ringe Online passiert? Am 13. Juni 2024 wurde Brennan „Leeindwyn“ Hamilton von seinem Mitbewohner, der eigentlich gerade ausziehen wollte, mit einem Schlagring attackiert. Warum es zu der Konfrontation kam, ist unklar.

Was tun, wenn man von seinem Zimmernachbarn mit einem Schlagring fast zu Tode geprügelt wird und plötzlich kaum noch in der Lage ist, die eigenen Rechnungen zu bezahlen? Die Community von Herr der Ringe Online versucht derzeit, gemeinsam mit dem Opfer, eine Antwort auf diese Frage zu finden.

