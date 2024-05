„Ich fühle mich nie allein“ – Spieler erzählt, wie ihm Destiny 2 immer hilft, wenn es ihm nicht gut geht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

BattedBook5 erzählt von Destiny 1 Reddit : „Ich habe das Gefühl, dass dies in D1 viel häufiger passiert ist. Wenn ich mich in Destiny 1 auf das Gras des Turms setzte, kamen nach ein paar Minuten andere Hüter zu mir und setzten sich auch.“

streetvoyager schreibt auf Reddit : „Ich habe noch nie eine Gemeinschaft gesehen, die gleichzeitig so gut und so schlecht ist. Die Höhen sind hoch, aber verdammt, ich habe schon einige Tiefen erlebt.“

Wer kam dazu? Während Lumi_Quest da saß und auf seine Harpyie wartete, kam aus dem nicht ein anderer Spieler vorbei. Dieser war erstmal etwas argwöhnisch, was ein einsamer Spieler mit in der Landschaft auf dem Boden mache. Doch nach kurzer Begutachtung setzte er sich neben Lumi_Quest.

Die Welt von Destiny 2 ist so groß, dass man auch mal allein sein kann. Doch gerade als es einem Spieler nicht so gut geht, kommt jemand zufällig dazu und rettet ihm den Tag.

