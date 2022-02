Kein „War“ mehr in World of Warcraft? Das sagt der Game Director

World of Warcraft verabschiedet sich vom Fraktionskrieg – und das langfristig. Doch was wird nun aus dem „War“ in Warcraft?

Fans von World of Warcraft schauen mit Erstaunen und manchmal auch etwas Sorge auf die Änderungen, die in den kommenden Monaten anstehen. Viel am Spiel scheint im Wandel zu sein und was fast zwei Jahrzehnte ein festes Gesetz war, wird nun aufgeweicht. Allianz und Horde spielen bald gemeinsam. Doch der WoW-Chef sagte dazu im Interview: Es war an der Zeit, das Spiel und seine Grundlagen zu entwurzeln.

Wer spricht da? Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft. Er ist quasi der Chef, der die Entwicklung des Spiels leitet und Entscheidungen am Ende absegnen muss. In einem Interview mit dem Magazin IGN sprach er über die kommenden Änderungen und was sie für die Zukunft von WoW bedeuten.

Was ändert sich überhaupt? Es geht in dem Interview um eine neue Option, die mit Patch 9.2.5 später in diesem Jahr ins Spiel kommen wird. Horde und Allianz können zum ersten Mal in der Geschichte gemeinsam Gruppen bilden und dann Dungeons, Raids oder sogar PvP-Schlachten miteinander bestreiten.

Was hat Hazzikostas gesagt? Im Gespräch stellt Hazzikostas gleich mehrere Sachen klar. So habe man in den vergangenen Jahren oft recht schnell auf Wünsche der Community mit einem abweisenden „Nein“ reagiert, weil der Wunsch an den Grundfesten von World of Warcraft gerüttelt hätte. Inzwischen hat aber ein Umdenken stattgefunden, sodass die Entwickler die Wünsche der Spieler umsetzen wollen, wenn es denn möglich ist. Dazu sagte er:

[Wir] bewerten diese Dinge gerade neu, die unsere Community immer wollte und zu denen wir „Nein“ gesagt haben. Und einer ihrer Wünsche war die Option zum Cross-Play in irgendeiner Form. Die Antwort darauf war immer: Nunja, es ist Warcraft, Orcs gegen Menschen. Es ist Horde gegen Allianz. Das definiert unsere ganze IP.

Doch genau das wäre schon lange nicht mehr wahr, mein Hazzikostas später. Warcraft ist eben viel mehr als nur Orcs gegen Menschen, das war es schon in Warcraft III. Immerhin spielte das letzte Kapitel am Hyjal, wo Horde und Allianz gemeinsam gegen einen Feind kämpfen mussten.

Das ist nicht die Welt, die wir erschaffen wollen aber auch nicht die Welt oder die Geschichte, die wir in den letzten 20 Jahren seit Warcraft III erzählt haben. Am Ende ging es immer darum, dass die Fraktionen zueinander finden um Archimonde zu bezwingen und die großen Bedrohungen der Welt aufzuhalten.

Später fügte er dazu noch an:

Es ist leicht auf kurze Sicht anzunehmen, dass die Kern-Idee aus ‘Horde gegen Allianz’ besteht. Und ich glaube, wenn du zu Warcraft I oder Warcraft II zurückgehst, dann ja, dann war das buchstäblich genau so, weil es einfach nur ein 2-Fraktionen-RTS-Spiel war, wo der Plot erschaffen wurde, um einen Grund für den Kampf der beiden Fraktionen zu haben. Tatsächlich aber, von Warcraft III beginnend, glaube ich, dass die Ideale von World of Warcraft eher Abenteuer, Erforschung und der Fakt, dass wir grundsätzlich mehr gemein haben als uns trennt, waren. Dass Horde und Allianz beide ihre Heimat verteidigen wollen, eine Heimat finden wollen und kämpfen, für Familie, für Ehre, für Gerechtigkeit.

Ohne Krieg fehlt ein Kernpfeiler von WoW – oder?

Aus den Ausführungen des Game Directors folgt unweigerlich die Frage, ob World of Warcraft damit nicht einen seiner Markenkerne aufgibt. Immerhin war für viele Spieler der Konflikt zwischen Horde und Allianz eines der zentralen Themen des Spiels. In vielen Foren belächelt man die Änderung und bezeichnet das MMORPG schon als „World of Peacecraft“, wenn Allianz und Horde gemeinsam spielen können.

Und tatsächlich erklärt Hazzikostas, dass es bei diesen Änderungen nur „eine Richtung“ geben würde. Die Freiheiten, mit denen Spieler beider Gruppierungen ausgestattet werden, nehmen nur zu.

Das ist ein Prozess, der nur in eine Richtung geht. Wir werden die Regeln nicht lockern und erlauben, dass sich soziale Gruppen entwickeln, nur um dann nachträglich zu sagen: „Vergesst es, das war ein Fehler.“

Ebenfalls bestätigt wurde, dass der Fraktions-Krieg in Zukunft wohl keine große Rolle mehr spielen wird. Das grundsätzliche „Horde gegen Allianz“ wird wohl kein Fokus der Geschichte mehr werden. Trotzdem wird es weiterhin Spannungen geben, diese werden aber durch Charaktere und Gruppierungen erzählt, nicht durch die Fraktionen als Ganzes.

Hazzikostas erklärt, dass man sich künftig um mehrere Perspektiven bemühen würde, etwa die der Überlebenden vom Brand Teldrassils, von Genn Greymane oder Mitglieder der Verlassenen. Die Spieler sollen selbst entscheiden, wo sie in Bezug auf diese Vorfälle stehen.

World of Warcraft schraubt an seinen grundlegenden Prinzipien, wenn auch nur langsam. Aber das könnte genau die Veränderung sein, die das einstmals größte MMORPG braucht.