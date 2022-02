Der Twitch-Streamer Asmongold erklärt, warum die Entscheidung von World of Warcraft, dass Allianz und Horde gemeinsam spielen können, gerade so wichtig ist. Es ist ein riesiger Schritt, meint er.

World of Warcraft hat eine große Änderung vor und auch die bekannten Streamer befassen sich mit der Thematik. Asmongold erklärt, warum er die Entscheidung so wichtig findet – und warum es für die Zukunft von World of Warcraft so gravierend ist. Denn in Azeroth können Horde und Allianz bald Seite an Seite spielen.

Wer ist das? Asmongold dürften die meisten WoW-Spieler inzwischen kennen. Er gilt als der größte Streamer auf Twitch im Bereich rund um World of Warcraft, wenngleich seine Streams häufig kontrovers betrachtet werden. Immer mal wieder gibt er seine Meinung zu Spielen wie WoW, aber auch Final Fantasy oder anderen MMORPGs zum Besten.

Worum geht es? In einem seiner neusten Videos spricht Asmongold über die größte Änderung, die gerade in Azeroth im Raum schwebt: Mit Patch 9.2.5 wird es möglich sein, dass Spieler der Allianz und der Horde sich verbünden, um gemeinsam Abenteuer bestreiten zu können. Sie sind dann in der Lage, Dungeons, Raids und Schlachtfelder gemeinschaftlich zu besuchen. Das Feature ist optional und soll vor allem mehr Möglichkeiten erschaffen. Alle Details dazu haben wir euch hier erklärt.

„Das Beste, was Blizzard für die Allianz tun kann“

Was hat Asmongold gesagt? Asmongold steht dieser Ankündigung extrem positiv gegenüber, auch wenn er der Ansicht ist, dass sie schon vor einigen Jahren hätte kommen sollen.

Das ist eine verdammt große Sache. Ich bin richtig aufgeregt darüber. Ich bin sehr glücklich. […] Ich glaube, das ist das Beste, was Blizzard für die Allianz tun konnte.

Der Grund dafür ist, dass die Allianz auf den meisten Realm-Pools die deutlich inaktivere Fraktion mit weniger Spielern im Endgame-Bereich ist. Das Problem hat sich bereits vor Jahren herauskristallisiert, als immer mehr Spieler aufgrund der damals stärkeren Volksfähigkeiten zur Horde wechselten. Das zog einen Teufelskreis nach sich.

Weniger Spieler bei der Allianz fanden Gruppen, weshalb auch sie zur Horde wechselten, um wieder Anschluss zu finden.

Später sagt er noch:

Es gibt viele Leute da draußen, die spielen Horde, weil es einfach angenehmer ist. […] Wenn die Wahl der Fraktion keinen Einfluss mehr auf die Gameplay-Optionen hat und nicht mehr einschränkt, mit wem man spielen kann, dann ist das einfach eine große Sache. […] Es sind die Spieler, die Fraktionen bereits abgeschafft haben. Und die Spieler haben das entschieden, indem sie einfach alle auf derselben Seite spielen.

Die Änderung wird dafür sorgen, dass jeder Spieler und jede Spielerin den Charakter und die Fraktion spielen kann, die ihm oder ihr optisch gefällt und mit dem die Identifikation am höchsten ist. Auch Barrieren zwischen Freunden, die womöglich auf unterschiedlichen Seiten spielen, werden damit fast vollkommen aufgehoben. Letzten Endes könnte es sogar dazu beitragen, dass die Fraktionen wieder ausgeglichen sind – da man einfach spielen kann, worauf man Lust hat, ohne später im Endgame ausgeschlossen zu sein.

Seht ihr das auch so wie Asmongold? Oder habt ihr eine ganz andere Meinung dazu?