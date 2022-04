Final Fantasy XIV: Update 6.1 will Solo-Spielern jetzt das Leben einfacher machen – Patch Notes

Was haltet ihr vom neuen Update? Und was wünscht ihr euch an weiteren Inhalten für das Spiel? erzählt es uns in den Kommentaren!

Wichtig: Weitere Neuerungen stehen an, die allerdings erst mit ergänzenden Patches ins Spiel kommen werden. Dazu gehören beispielsweise der neue Drachenkrieg (fatal) in Patch 6.11 oder die Nebenauftragsserie „Tatarus Großunternehmung (Patch 6.1x).

Was steckt noch im Patch? Zahlreiche Neuerungen sind in Patch 6.1 enthalten. Unter anderem wird das Hauzptszenario um weitere Aufträge erweitert und neue Rollenaufträge werden ebenfalls freigeschaltet.

In einer offiziellen Mitteilung erklärten die Entwickler außerdem, dass der Inhaltshelfer in zukünftigen Updates erweitert werden soll, sodass auch weitere Inhalte wie beispielsweise aus der Erweiterung Heavensward ausgewählt werden können.

Insert

You are going to send email to