Final Fantasy XIV: Dawntrail – Neue Erweiterung des MMORPG will die Krieger des Lichts in den Urlaub schicken

Mit Dawntrail soll Final Fantasy XIV 2024 eine große neue Erweiterung erhalten. Wir verraten euch, was in dem Add-on des MMORPGs steckt.

Woher stammen die Informationen? Am 28. Juli fand das FanFest 2023 in Las Vegas statt. In einer 90-minütigen Präsentation verriet Naoki Yoshida, was als Nächstes für Final Fantasy XIV auf dem Plan steht. Das absolute Highlight für viele Spieler dürfte wohl die neue Erweiterung Dawntrail sein.

In einem kurzen Teaser könnt ihr bereits einen ersten Blick auf das Add-on werfen:

Ein neuer Kontinent, zwei neue Jobs und viele Upgrades

Was steckt in der neuen Erweiterung? In Dawntrail verschlägt es Spieler auf den neuen Kontinent Tural, in dessen Zentrum die Hauptstadt Tuliyollal steht. Optisch scheint die neue Region von mesoamerikanischer und indonesischer Kultur inspiriert zu sein.

Inhaltlich soll die neue Erweiterung eine Art “Urlaub” nach den Ereignissen von Endwalker darstellen. Yoshida erklärt die Idee hinter Dawntrail so: “Ihr habt gerade nicht nur ganz Hydaelyn gerettet, sondern irgendwie auch das gesamte Universum. Also dachten wir, wir gönnen euch eine kleine Pause.”

Thematisch soll die “Entdeckung” im Mittelpunkt stehen, wobei Yoshida betont, dass auch “Vielfalt” einer der Schwerpunkte bei der Entwicklung von Dawntrail war.

Wann geht es in die neue Region? Update 7.0 und damit auch die Dawntrail-Erweiterung sollen im Sommer 2024 die Fans beglücken. Ob es sich lohnt, vorher noch ins MMORPG einzusteigen, könnt ihr hier nachlesen.

Was wurde sonst noch bekannt gegeben? Das MMORPG wird zwei neue DPS-Jobs erhalten. Gerüchten zufolge könnte es sich dabei um den Beastmaster (Tierbändiger) handeln, die auch von Hironobu Sakaguchi, dem Schöpfer der Reihe, gefordert wird.

Mit dem Update zum Färben von Rüstungen soll man jedes Rüstungsstück künftig mit bis zu zwei Farben einfärben können. Außerdem soll es möglich sein, Brillen und Helme gleichzeitig auszurüsten.

Darüber hinaus soll Final Fantasy XIV einige größere grafische Upgrades erhalten, die ab 7.0 ins Spiel kommen sollen. So sollen Charaktere mit überarbeiteten Texturen für Haut und Haare aufgehübscht und reflektierende Oberflächen mit entsprechenden Texturen versehen werden.

Eine weitere Ankündigung vom FanFest 2023 findet ihr hier: Final Fantasy 14: Hit-MMORPG kommt endlich auf die Xbox