Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Aber auch der Urvater von Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, scheint in Final Fantasy 14 unterwegs zu sein und feuert andere Spieler auf YouTube an:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Was wurde angekündigt? Gestern, am 28.07.2023, war wieder das FFXIV Fan Fest. Neben Dawntrail, dem nächsten Add-on von Final Fantasy 14, wurde auch eine neue Konsolen-Version des MMORPGs angekündigt. Dafür stand sogar Head of Xbox Phil Spencer mit Yoshi-P auf der Bühne. Ersterer kündigte eine Xbox-Version schon 2019 an.

Insert

You are going to send email to