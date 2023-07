69-jähriger Streamer stellt sich schwierigem Raid in Final Fantasy 14, Schöpfer der Reihe taucht im Chat auf, feuert ihn an

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Sakaguchi selbst erwähnte den Austausch später auf Twitter , wodurch auch etwaige Zweifel an der Authentizität des Chat-Besuchs ausgeräumt werden sollten. Offenbar hatte er sich am selben Tag noch einen neuen Haarschnitt gegönnt und genoss das schöne Wetter – so raidet es sich ja auch viel besser.

Wie verlief der Austausch zwischen den beiden? Das Gespräch zwischen dem Streamer und dem Vater von Final Fantasy fand zwar auf Japanisch statt, man muss der Sprache jedoch nicht mächtig sein, um die Ungläubigkeit und Freude in der Stimme des 69-Jährigen herauszuhören, als ein simples „Es freut mich, dich kennenzulernen, ich bin Sakaguchi“ in seinem Chat erscheint.

In einer kurzen Verschnaufpause zwischen den Versuchen erhielt der japanische Streamer einen überraschenden Besuch in ihrem Chat: Hironobu Sakaguchi, der Schöpfer von Final Fantasy, schaute persönlich vorbei, um den Streamer anzufeuern.

Was war das für eine Situation? Der 69-jährige Streamer nennt sich auf Twitter “Pokochii BigMum” und streamt auf YouTube überwiegend Final Fantasy XIV. In einem Stream vom 18. Juli stellte er sich gerade den Anabaseios-Raids auf epischer Schwierigkeitsstufe.

