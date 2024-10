Fans von Henry Cavill gingen auf eine deutsche YouTube-Gärtnerin los, weil sie angeblich bei ihm Zuhause war

Die junge Mutter Marie teilt unter dem Namen „Wurzelwerk“ Inhalte zum Gärtnern und zur Selbstversorgung auf YouTube. Doch dann geriet sie ins Visier von Fans des früheren Witcher-Stars Henry Cavill.

Was ist das für eine Influencerin? Marie alias Wurzelwerk ist eine deutsche Bloggerin und YouTuberin, die Inhalte zu den Themen Gärtnern und Selbstversorgung produziert. Auf YouTube hat sie über 474.000 Abonnenten.

Was als Hobby begann, ist längst ein Vollzeitjob: Die YouTuberin hat mittlerweile ein großes Team, einen eigenen Hof – und eine angedichtete Beziehung mit dem Schauspieler Henry Cavill.

Henry Cavill hat viele Fans – darunter auch eine niedliche Hündin.

Fans entdeckten das Haus von Henry Cavill auf einem Foto

Was waren das für Gerüchte? Die Gerüchte über eine Beziehung zwischen der Influencerin und Henry Cavill gehen zurück auf DeuxMoi, eine Seite für Promi-Klatsch. Dort erschien im Oktober 2023 ein Post, in dem ein anonymer Informant behauptete, ein britischer Schauspieler habe ein heimliches Verhältnis mit einer deutschen Garten-YouTuberin.

Der Promi habe zudem eine Farm für 10 Millionen Pfund gekauft, um die YouTuberin zu einem Umzug ins Vereinte Königreich zu überreden.

Der Post landete auf Reddit, wo fleißige Internet-Detektive schnell Marie von Wurzelwerk als die vermeintliche Partnerin des Schauspielers Henry Cavill identifizierten. Die Influencerin hatte im September ein Selfie in einem Zimmer gepostet, das große Ähnlichkeit zu einem Raum aus einem Instagram-Post von Henry Cavill aufweist (via Reddit).

Zudem hatte die YouTuberin kurz zuvor „große Neuigkeiten“ angekündigt. Außerdem bezog sie ihren eigenen Hof mit ihrem damaligen Freund (via YouTube).

Im Oktober 2023 fühlte sich Marie aka Wurzelwerk zu einem Statement auf Instagram genötigt, in dem sie klarstellte, dass sie nicht mit dem ehemaligen Witcher-Star zusammen sei und auch nicht vorhabe, nach England auszuwandern.

Damit scheint die Sache aber noch nicht erledigt gewesen zu sein.

„Ich dachte, ich habe ein dickes Fell“

Wie ging es weiter? In einem Video vom 16. Oktober 2024 stellte sich die Influencerin in einem Q&A den Fragen ihrer Zuschauer auf YouTube. Dort ging sie auch noch einmal auf die Geschichte mit Henry Cavill ein.

Die YouTuberin berichtet, dass sie von Fans des Schauspielers massiv „auseinander genommen“ worden sei. Neben unschönen Kommentaren in den sozialen Netzwerken soll es sogar im echten Leben unangenehme Begegnungen mit diesen Leuten gegeben haben.

„Das war für 2, 3 Monate richtig, richtig heftig“, so Marie von Wurzelwerk. Sie habe gar nicht mehr online gehen wollen, um sich davor zu schützen. Rechtliche Schritte habe sie aber nicht eingeleitet, erklärt die YouTuberin.

Stattdessen habe sie sich von dem „komplett abgeschottet“, bis sie schließlich gar nichts mehr davon mitbekommen habe. Stattdessen möchte sie lieber anderen Betroffenen von Hass im Netz helfen – dafür verweist sie auf die Angebote der gemeinnützigen Organisatin HateAid.

„Ich dachte, ich habe ein dickes Fell, weil ich ja schon einige Jahre hier im Internet aktiv bin und sehr viele Meinungen tagein, tagaus auf mich einprasseln“, so die YouTuberin, „aber das war next level. Also, das war nicht cool.“

Wenn Fans sich so in das Privatleben ihrer Idole hineinsteigern, spricht man von parasozialen Beziehungen. Bei Schauspielern wie Henry Cavill ist das Phänomen schon länger bekannt, doch gerade bei Influencern, den modernen Promis, ist es oft besonders heftig: Der Vorzeige-Nerd von Twitch darf keine Freundin haben: „Ich will, dass er unglücklich und einsam ist wie ich.“