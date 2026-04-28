Jynxzi will LoL als Anfänger spielen, verstößt live auf Twitch gegen eine der wichtigsten Regeln, zwingt Riot zum Bann

Der Twitch-Streamer Nicholas Jynxzi Stewart wurde von Riot Games erst in League of Legends gebannt und dann mit einem neuen Account beschenkt. Er verstieß gegen eine der wichtigsten Regeln.

Warum wurde Jynxzi von Riot Games gebannt? Der Twitch-Streamer Jynxzi hatte in League of Legends etwas ganz Besonderes vor: Er wollte in dem Rang Iron spielen. Das ist der niedrigste Rang in LoL und dementsprechend tummeln sich die Anfänger dort, denen Jynxzi auch angehört.

Doch er wollte nicht casual spielen, sondern direkt in den Ranked Modus starten. Um aber überhaupt in diesem Modus spielen zu können, muss der Account auf Level 30 sein.

Da Jynxzi allerdings keinen neuen Account mühselig auf Level 30 hochziehen wollte, kaufte er sich kurzerhand einen Account. Das verstößt gegen die Richtlinien von Riot Games.

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Nach dem Bann bekommt Jynxzi ein Geschenk von Riot Games

Warum wird Jynxzi beschenkt? Da Jynxzi sein Gameplay mit dem gekauften Account live auf Twitch streamte (Twitch-Stream vom 26.04.206), ließ der Bann von Riot Games nicht lange auf sich warten. Jynxzi wurde permanent aus LoL ausgeschlossen.

Später entschuldigte sich der Twitch-Streamer und meinte, er bereue den Kauf. Er reagierte damit direkt auf einen X-Post von einem Entwickler bei Riot Games, Drew Levin, der schrieb: Accounts zu kaufen ist immer noch illegal FYI

Nach der Entschuldigung des Twitch-Streamers schickte Drew Levin dem gebeutelten Jynxzi daraufhin per DM einen Account, den der Twitch-Streamer zukünftig für seine weiteren LoL-Spiele nutzen kann.

Unter einem weiteren X-Post kam dann die Diskussion unter den Usern auf, ob das Ganze denn fair sei. Schließlich musste sich Jynxzi nur entschuldigen, um dann mit einem Account beschenkt zu werden. Bei einem normalen Spieler, der nicht eine riesige Reichweite als Twitch-Streamer hat und der gegen diese Regel verstoßen hätte, wäre das sicherlich schwieriger.

League of Legends ist für Jynxzi ein ganz neues Spiel, zuvor war er vor allem für den Shooter Rainbox Six Siege bekannt. Vor kurzem fing er an, auch andere Spiele auszuprobieren, eben wie LoL oder auch Apex Legends. Das gab ihm einen ordentlichen Boost in seinen Zahlen auf Twitch: Streamer war jahrelang für nur 1 Spiel bekannt, holt die größten Shooter nach, stürmt auf Platz 1 von Twitch