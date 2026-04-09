Streamer war jahrelang für nur 1 Spiel bekannt, holt die größten Shooter nach, stürmt auf Platz 1 von Twitch

Ein Streamer ist nach einer kurzen Durststrecke wieder unter den Top-Kanälen von Twitch. Mit über 100.000 Subs krallte er sich sogar Platz 1.

Wer ist der Twitch-Streamer? Nicholas Stewart (24), besser bekannt als Jynxzi, ist ein US-amerikanischer Twitch-Streamer, der jahrelang fast ausschließlich Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege streamte. Mit dem Spiel wurde er erstmals 2023 zur Nummer 1 auf Twitch.

Im Jahr 2025 kehrte er Rainbow Six: Siege vermehrt den Rücken, zeigte sehr viel Clash Royale und andere Spiele wie Fortnite oder Minecraft. Seinen Platz auf dem Sub-Thron von Twitch musste er in der Zeit oftmals an Streamer wie „caseoh_“ und „KaiCenat“ abgeben.

Seit März 2026 streamt Jynxzi vermehrt „neue“ Spiele, an die er sich zuvor noch nicht wagte, darunter einige der größten Shooter wie Valorant und Counter-Strike – zumindest, wenn er nicht gerade einen Bann absitzt. In dem Rahmen kündigte er Ende März auch an, LoL und Apex Legends grinden zu wollen.

Video starten Rainbow Six Siege zeigt in seinem Filmtrailer sein Jahr 10 Autoplay

Zurück auf dem Thron

Das ist die aktuelle Entwicklung: Nur wenige Tage, nachdem Jynxzi ankündigte, LoL und Apex Legends im Stream grinden zu wollen, ist er wieder die Nummer 1 auf Twitch. Bereits am 1. April kletterte er mit 101.000 aktiven Subs auf den Thron und ließ den bisherigen Regenten caseoh_ (zu dem Zeitpunkt knapp 72.000 Subs) hinter sich.

Aktuell leistet sich Jynxzi ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem US-Amerikaner „YourRage“ (auch „yourragegaming“), der bei einem Event des YouTubers „MrBeast“ eine Million US-Dollar für seine Community gewann. Ein Teil des Geldes floss in Subs, über die sich die Zuschauer des Streamers freuten und den Streamer in den Konkurrenzkampf mit Jynxzi katapultierten.

Während Jynxzy am Morgen des 9. Aprils noch mit über 100.000 Subs auf Platz 1 war, ist er am Mittag mit 98.000 Subs kurzzeitig auf Platz 2 abgerutscht, während er offline ist. Die Vorherrschaft kann wieder wechseln, sobald Jynxzi wieder live ist und Zuschauer ihre abgelaufenen Subs auffrischen.

Was genau es mit dem Event von MrBeast auf sich hat und wie YourRage dazu kam, seine Community durch den Gewinn des Turnieres mit Subs zu versorgen, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: MrBeast lässt 50 Streamer um 1 Million Dollar antreten, Gewinner verteilt das Geld auf Twitch an seine Fans und kassiert dabei ab