Twitch-Streamer fällt vor Gabe Newell auf die Knie, weil er kein Geld mehr in Counter-Strike 2 stecken darf – fleht um Gnade

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3 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Twitch-Streamer fällt vor Gabe Newell auf die Knie, weil er kein Geld mehr in Counter-Strike 2 stecken darf – fleht um Gnade

Ein Twitch-Streamer hat es in Counter-Strike übertrieben und wurde gesperrt. Jetzt fleht er beim Chef von Valve um Gnade.

Wer ist der Twitch-Streamer? Nicholas Stewart (24), besser bekannt als Jynxzi, ist ein US-amerikanischer Twitch-Streamer, der vor allem für sein lautes, auffälliges Auftreten und extreme Reaktionen bekannt ist. Er schreit viel, springt auf und ab oder lässt sich mit seinem gesamten Stuhl nach hinten fallen.

Jahrelang streamte Jynxzi fast ausschließlich Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege und wurde so zur Nummer 1 auf Twitch. 2024 unterhielt er regelmäßig über 50.000 Zuschauer (via Sullygnome).

Im Jahr 2025 kehrte er Rainbow Six: Siege vermehrt den Rücken, zeigte auch sehr viel Clash Royale und andere Spiele wie Fortnite oder Minecraft. Seit März 2026 streamt er regelmäßig Counter-Strike 2 – zumindest, wenn er nicht gerade einen Bann absitzt.

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Streamer macht einen Fehler, sperrt sich selbst vom Markt aus

Was war das für ein Bann? Jynxzi hat eine dreitägige Markteinschränkung auf Steam erhalten und kann somit bis zum 26. März nicht auf dem Steam-Marktplatz aktiv werden und handeln.

Wie kam es zu dem Bann? Jynxzi öffnet in Counter-Strike 2 aktuell haufenweise Cases. Hierzu fügt er seinem Steam-Account regelmäßig größere Summen Guthaben hinzu. Während seines Streams vom 23. März 2026 stieß er dabei auf ein Limit, das Valve seinen Nutzern setzt:

Jynxzi durfte seinem Steam-Account kein Guthaben mehr hinzufügen. Er hat die Obergrenze erreicht.

Valve schränkt ein, wie viel Geld jeder Nutzer seinem Steam-Guthaben pro Tag hinzufügen kann. Für US-amerikanische Kunden wie Jynxzi liegt dieses Limit bei 2.000 US-Dollar (via Steam). Mit dem Guthaben, das er am Vortage während des Streams auflud, erreichte er diese Obergrenze.

Für den Streamer hieß das: Er konnte kein Geld mehr hinzufügen und keine neuen Kisten öffnen.

Lootboxen werden seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit kritisch gesehen, weil sie mit Glücksspiel-Mechaniken operieren. Bei Counter-Strike wird das besonders stark diskutiert, da mit den Skins ein reger Handel stattfindet und es einer Lotterie mit Hauptgewinnen und Nieten ähnelt.

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

Ein Freund des US-Amerikaners, der ebenfalls während des Streams anwesend war, kam dann auf die geniale Idee, ihm stattdessen Geschenkkarten schicken zu können. Schließlich lade der Streamer das Geld dann nicht selbst auf.

Beim Akzeptieren von Geschenkkarten kann es jedoch dazu kommen, dass der Account für 72 Stunden für den Markt eingeschränkt wird. Das ist bei Jynxzi nun der Fall. Zwar warnt Steam den Nutzer vor der Annahme der Geschenkkarte vor der drohenden Einschränkung, doch das hat der Streamer anscheinend übersehen und die Karte akzeptiert. Anschließend folgte die Markteinschränkung.

Das heißt, statt bis zum Ende des Tages kein Geld aufladen zu können, kann Jynxzi nun bis zum 26. März gar nicht auf dem Steam-Marktplatz aktiv werden.

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Streamer fällt vor Gabe Newell auf die Knie

So kam es zum Kniefall: Während des Streams suchten Jynxziy und sein Kumpel dann verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Bann aufheben zu lassen, um weiter Kisten öffnen zu können.

Sie kamen schließlich auf die Idee, sich direkt an Gabe Newell zu richten. Jynxzi solle im Schwarz-Weiß-Bild zu trauriger Musik auf die Knie fallen und bei dem Geschäftsführer und Mitgründer von Valve um Gnade flehen. Das tat er dann auch, in völlig überspitzter Manier, wie es für den Streamer üblich ist:

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„Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich meinen Freund gebeten habe, mir eine Steam-Geschenkkarte im Wert von 100 Dollar zu schicken, obwohl ich genau wusste, dass ich eure 24-Stunden-Frist überschritten hatte“, erklärt der Streamer und entschuldigt sich bei Valve, Steam und Counter-Strike, ehe er Gabe Newell bittet, die Markteinschränkung aufzuheben.

Wenn ihr mehr über den Mann erfahren wollt, für den Jynxzi während des Streams auf die Knie fiel und um Gnade flehte, könnt ihr auf MeinMMO die Geschichte von Gabe Newell nachlesen: Gabe Newell ist der Mann hinter Valve, doch was hat er bis zum Erfolg von Steam gemacht? [MeinMMO Classic]

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