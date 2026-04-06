MrBeast lässt 50 Streamer um 1 Million Dollar antreten, Gewinner verteilt das Geld auf Twitch an seine Fans und kassiert dabei ab

50 der größten Streamer von YouTube, Twitch und Kick traten bei MrBeast gegeneinander an, um 1 Million Dollar für ihre Communitys zu verdienen. Der Gewinner sahnte dabei doppelt ab.

Was war das für ein Projekt? Übers Osterwochenende ließ der bekannte YouTuber MrBeast 50 Streamer von YouTube, Twitch und Kick gegeneinander antreten. Zu gewinnen gab es 1 Million US-Dollar für die Community des siegreichen Content Creatos, zudem wurden auch während der Sendung Geldpreise verlost.

Mit dabei waren einige der größten Namen im Streaming, wie xQc, Pokimane, aber auch der europäische Rekord-Streamer ibai. Das Event lief über 2 Tage, wobei die meisten Teilnehmer bereits an Tag 1 ausschieden. Die 4 verbliebenen Finalisten traten dann im großen Finale am 5. April 2026 an. Das waren:

Rubius: Der Spanier ist einer der größten Streamer weltweit und erhielt 2024 einen eigenen Skin in Fornite

Rakai: Ein aufstrebender Streaming-Star, der bereits mit mehreren Kontroversen aufgefallen ist

YourRage: Ein Streamer aus dem Umfeld von Kai Cenat, der mit Reactions, „Pranks“, aber auch Gaming-Content bekannt wurde

Ski Mask: Ein amerikanischer Rapper und Twitch-Streamer.

xQc war nicht nur selbst einer der Teilnehmer, sondern gilt auch als Doppelgänger des Finalisten Rubius.

Streamer profitiert, obwohl er das ganze Geld verteilt

So ging das Event aus: Nach einer Reihe von Herausforderungen, von denen sich gleich mehrere darum drehten, die Bilder oder Namen der Kontrahenten zu treffen, ging schließlich YourRage als Sieger hervor. Die übrigen Finalisten konnten immerhin 50.000 Dollar für ihre Communitys mit nachhause nehmen.

YourRage schwang sich umgehend in seinen eigenen Twitch-Stream, um das Geld an seine Fans zu verteilen. Zunächst einmal erhielten jedoch sein Manager sowie seine Cutter und Twitch-Mods einen Teil des Geldes, insgesamt 150.000 Dollar.

Ganz leer ging der Gewinner aber selbst auch nicht aus: Denn während der Streamer das Geld verteilte, sprudelten die Subs, die Bezahl-Abos auf Twitch, nur so. Zwischenzeitlich hatte YourRage mehr als 102.000 aktive Subs und war damit der meist-abonnierte Streamer auf Twitch. Zeitweise kamen sogar so viele neue Abos rein, dass der Chat richtig „kaputt“ aussah.

Achtung, laut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Bei der Mehrzahl dieser Abos handelt es sich um Tier 1 Subs und Prime-Subs im Wert von 4,99 $, wovon bei einem üblichen Split 70 % an den Streamer gehen. YourRage dürfte also umgerechnet etwa 350.000 US-Dollar oder 300.000 Euro mit seinem Verlosungs-Stream verdient haben.

So viele Abos hatte der Streamer zuletzt im Oktober 2025 im Rahmen des „Mafiathon“-Streaming-Marathons von Kai Cenat. Normalerweise liegt YourRage eher bei etwa 10.000 aktiven Abos. Dazu kommt aber noch, dass YourRage einen Spitzenwert von fast 265.000 gleichzeitigen Zuschauern erreicht hat, im Schnitt sahen etwa 175.000 zu. Das sind beides neue Rekorde für den Streamer, und könnten ihm zusätzliche Einnahmen durch Werbung und Placements einbringen.

Und auch für MrBeast lief die Aktion nicht schlecht:

Das YouTube-Video der Ausscheidungs-Runde erreichte innerhalb von 2 Tagen fast 50 Millionen Aufrufe

Der Live-Stream des großen Finale auf YouTube kam nochmal auf 25 Millionen Zuschauer



Trotz toller Aufrufzahlen, kann sich so ein Video mit mehr als 1,5 Millionen Dollar Preisgeldern für MrBeast überhaupt lohnen? Die Antwort ist sehr wahrscheinlich „jein“. Denn tatsächlich macht der YouTuber mit Videos auf seinem Hauptkanal regelmäßig Verluste: Der größte YouTuber der Welt verliert ständig Geld, aber dahinter steckt ein Masterplan