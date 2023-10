Final Fantasy XIV: Spieler hat die perfekte Lösung für die Content-Dürre im MMORPG

In Final Fantasy XIV hat ein Spieler eine romantische Idee entwickelt, um der Content-Dürre entgegenzuwirken. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Heute, am 3. Oktober, ist Patch 6.5 erschienen und hat eine Fülle an neuen Content nach Eorzea gebracht. Die Spieler dürfen sich unter anderem auf die Fortsetzung der Hauptgeschichte, einen weiteren Allianzraid, eine brandneue Prüfung, einen Dungeon und Inselupdates freuen.

Doch trotz dieser beeindruckenden Vielfalt an Abenteuern, die ihnen bevorstehen, dürsten die Herzen der Spieler nach mehr – sie sehnen sich nach Romanzen in diesem MMORPG.

Die Erweiterung Dawntrail wird nächstes Jahr im Sommer erscheinen, hier könnt ihr den Trailer sehen:

Spieler kreiert eigene Patchnotizen für romantischen Content

Ein Spieler von Final Fantasy XIV hat eine romantische und kreative Möglichkeit gefunden, den Durst nach mehr Content im Spiel zu stillen. SurgeonGeneralKenobi hat kurzerhand auf Reddit gefälschte Patchnotizen von 6.5 veröffentlicht, um seine Lösung für den Contenthunger der Community zu präsentieren.

In seinen erfundenen Patchnotizen hieß es: Spieler können nun Romanzen mit bestimmten Charakteren aus der Hauptstory-Quest eingehen.

Doch das ist noch nicht alles. Er schlägt auch noch Folgendes vor:

Die Spieler erhalten einzigartige Quests, Dialoge und Glamours für jede mögliche NPC-Beziehung.

Zusätzlich haben diese NPCs die Möglichkeit, das private Anwesen oder die Insel des Spielers zu besuchen.

Hier könnt ihr seine gefälschten Patchnotizen genauer ansehen:

Wie reagieren andere Spieler? Die Spieler reagieren größtenteils positiv auf diesen Vorschlag und diskutieren lebhaft darüber, mit welchen Charakteren sie zuerst eine romantische Beziehung eingehen würden.

AfaDrahn schreibt: Ich fühle mich ertappt, weil ich mir für das Abendessen mit Aymeric in Heavensward ein schönes Outfit zugelegt habe.

alkonium steht vor einer schwierigen Entscheidung und sagt: Es würde mir schwer fallen, mich zwischen Aymeric und Lyse zu entscheiden.

sidosah macht einen humorvollen Kommentar über die beliebte Miqo’te: Y’shtola verbarrikadiert sich in ihrem Zimmer, um sich von euch fernzuhalten.

amantiequenn bringt ihre Wünsche humorvoll zum Ausdruck: Das ist alles, was ich will: Urianger heiraten. Aber ich denke, es werden niemals Romanzen hinzugefügt.

Evelyn-Parker kommentiert: Ich bin bereit, zurück in Hildas Arme zu rennen.

Und so, während die Spieler den frischen Content von Patch 6.5 in Final Fantasy XIV erkunden, bleibt die Sehnsucht nach romantischen Abenteuern und Beziehungen in Eorzea lebendig. Wer weiß, vielleicht taucht der ein oder andere auch in die Welt des Rollenspiels (RP) in Final Fantasy XIV ab.

Wie seht ihr das? Welchen Charakter aus FFXIV würdet ihr am Liebsten daten?

