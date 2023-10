Nach 10 Jahren hat der Erste das MMORPG Final Fantasy XIV durchgespielt – Spieler staunen über so viel Hingabe

Masters of the Universe kehrt 2024 mit einer neuen Serie zurück und macht im Trailer Hoffnung auf mehr Action des beliebten Helden.

Mit der Veröffentlichung von Patch 6.5 am 3. Oktober werden im Spiel weitere Quests und Aufgaben hinzugefügt, was bedeutet, dass der erfolgreiche Spieler noch mehr Errungenschaften jagen kann. Mit der im nächsten Sommer kommenden Erweiterung Dawntrail warten dann noch mehr Erfolge auf ihn.

Konaaa schreibt humvorvoll: Ein leuchtendes Beispiel dafür, was wir alle sein könnten. Dieser Mann hat nicht eine Sekunde in Limsa vertrödelt.

Besonders bewundernswert ist einer der seltenste Erfolge For the Hoard VI , bei dem ihr 20.000 versteckte Schätze aus Deep Dungeons finden müsst. Der ist so selten, dass ihn anscheinend laut ffxiv-collect nur 46 Spieler haben.

Was sind das für Erfolge? Diese Erfolge sind oft an verschiedenen Aktivitäten im Spiel verbunden, sei es Angeln, Ultimate-Raiden, Freibriefe erledigen, PvP oder Reittiere sammeln – und noch vieles mehr.

Final Fantasy XIV feiert sein zehnjähriges Bestehen, und inmitten der Feierlichkeiten hat der Spieler Free-dial Olzo vom Datenzentrum Elemental (Welt: Garuda) eine bemerkenswerte Leistung erbracht. Er ist der erste Spieler, der alle 26.000 Punkte in den Errungenschaften erhalten hat, was laut ffxiv-collect momentan alle Punkte sind, die man erreichen kann. Es gibt noch mehr Erfolge, die man allerdings heutzutage nicht mehr erreichen kann.

Nach 10 Jahren hat ein äußerst ehrgeiziger Spieler in Final Fantasy XIV alle verfügbaren Errungenschaften freigeschaltet – die Community ist begeistert. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

