Ja, in WoW könnt ihr bald coole Dämonen-Motorräder fahren

Neue Reittiere in World of Warcraft könnten schon bald für Aufsehen sorgen. Denn ihr könnt dämonische Motorräder erhalten.

Patch 10.1.7 ist noch relativ frisch in World of Warcraft, doch der nächste Patch 10.2 Wächter des Traums ist schon auf dem Testserver. Fast jeden Tag erscheint eine neue Version und immer mehr Inhalte tauchen in den Spieldaten auf. Darunter ist nun auch eine etwas kuriose Neuerung: Dämonische Motorräder. Diese könnt ihr offenbar bald als Reittier bekommen.

Woher stammen die Infos? Die Data-Miner von wowhead haben sich direkt auf die Spieldaten gestürzt und dabei zwei recht interessante „Motorräder“ gefunden. Diese haben einen eindeutig dämonischen Look und scheinen mit Teufelsenergie betrieben zu sein. Bisher wurde das neue Mount in zwei Farben gefunden, nämlich als „Shadowflame Hellbike“ in Orange-Schwarz und als „Felreaver Deathcycle“ in Felgrün.

Wie bekommt man die Mounts? Wie sich diese dämonischen Motorräder verdienen lassen, ist bisher noch nicht bekannt. Interessant ist allerdings, dass die dämonischen Bikes zu einem Zeitpunkt ins Spiel kommt, wo man eigentlich nicht direkt an Dämonen und die Brennende Legion denkt. Es wäre also möglich, dass wir bald schon eine Rückkehr der Fel-Wirker zu sehen bekommen.

Das “Felreaver Deathcycle” – in schönem Grün. Bildquelle: wowhead

Ähnliche Hinweise auf eine Rückkehr der Dämonen gab es bereits in einigen Questreihen. So konnten Hexenmeister auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt eine zwielichtige Hexe finden, die sich letztlich als Schreckenslord herausstellte. Aber auch die Nachtelfen müssen in der Quest rund um ihre Traditionsrüstung gegen Dämonen antreten, die eigentlich längst als besiegt galten.

Falls das nicht die Rückkehr der Dämonen ankündigt, dann eignen sich die Motorräder aber auf jeden Fall, um mit euren fiesen Man’ari-Eredar durch die Hauptstädte zu cruisen und allen zu zeigen, dass sie sich mit euch nicht anlegen brauchen.

Was haltet ihr von diesen Mounts? Coole, neue Reittiere? Oder einfach unpassend für die World of Warcraft?