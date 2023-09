WoW: „Das ist kein Warcraft“ – Die wichtigste Quest der Nachtelfen ist echt nicht gut

Die Nachtelfen in World of Warcraft kommen zu kurz. Gerade die wichtigste Quest tanzt der Tradition des Volkes auf der Nase herum.

In World of Warcraft bekommt nach und nach jedes Volk eine besondere Questreihe zur Freischaltung der sogenannten „Traditionsrüstung“. In dieser Quest geht es zumeist um die Herkunft des Volkes und die Geschichte, wie das jeweilige Volk zu dem wurde, was es heute ist. Blutelfen haben eine Rückblende zum Sonnenbrunnen und dem Einfall der Geißel, die Menschen von Sturmwind sprechen über Drachenangriffe und die Defias-Bruderschaft.

Doch ausgerechnet bei den Nachtelfen hat Blizzard dem Anschein nach geschlampt. Denn die Quest ist einfach nicht das, was sie eigentlich sein sollte. Klar, es gibt am Ende die tolle Traditionsrüstung der Nachtelfen, aber die Quest fühlt sich im Kontext der Nachtelfen einfach „falsch“ an.

Man muss nicht darüber reden, dass Quests in World of Warcraft in ihrem Design ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Im Kern ist es immer „Geh dahin, töte X oder sammel Y“.

Am Ende gibt es die schicke Traditionsrüstung.

So ist das reine Spieldesign der Questreihe auch extrem simpel: Zusammen mit Maiev und den beiden Geschwistern Lysander und Arko’narin dringen wir in den unterirdischen Komplex von Jaedanar ein, decken die Rückkehr einiger Dämonen auf und vereiteln ein Ritual, das noch mehr von ihnen in unsere Welt bringen soll.

Im Grunde ist das eine klassische Warcraft-Quest – sogar so klassisch, dass es eine exakte Gameplay-Wiederholung der alten Missionen aus dem Teufelswald ist.

Das ist nicht sonderlich spannend, aber durchaus solide. Es ist eben ein etwas nostalgischer Wink an eine der bekannteren Classic-Quests.

Im aktuellen Patch bangen die Nachtelfen auch um ihre Zukunft:

Legendäre Helden – von Kindern in den Schatten gestellt

Das Problem an dieser Questreihe ist allerdings, wie World of Warcraft mit den Nachtelfen als Volk und im Besonderen mit Maiev Schattensang umgeht.

Maiev Schattensang ist eine der ganz großen Persönlichkeiten der Nachtelfen. Sie ist über zehntausend Jahre alt. Sie ist eine Wächterin, die sich mit der Jagd nach Dämonen, der Einkerkerung von Dämonen und mit Fel-Magie und deren Gefahren auskennt. Das ist Wissen, das sie über viele Jahrtausende angesammelt hat. In diesem Gebiet ist Maiev eine etwas fanatische Koryphäe. Sie kennt sich einfach aus, weil das ihr ganzes Leben bestimmt hat.

Doch Maiev ist noch mehr. Sie hasst Magier. Sie tötet heimlich Magier, wenn sie die Gelegenheit dazu hat. Aus ihrer Sicht hat arkane Magie und Fel-Magie erst zum Untergang ihres Volkes geführt und ihr ganzes Lebenswerk ist es, dagegen vorzugehen.

Maiev ist einer der bedeutsamsten Warcraft-Helden der Nachtelfen – leider nicht so klug wie Johnny McNeunzehnJahre.

Im Gegensatz dazu haben wir Lysander. Der ist wortwörtlich „gerade erwachsen“. Tatsächlich war er zu Zeiten von Classic noch ein Baby. Er ist so jung, dass er die „Unsterblichkeit“ der Nachtelfen nie bewusst erlebt hat. Dazu ist er ist ein junger Magier – etwas, das bei den Nachtelfen bis zu Cataclysm noch verpönt war und nun wieder in die Gesellschaft integriert wurde.

Und was macht so ein gerade volljähriger Nachtelfen-Magier, der mit Fel-Magie im großen Stil in Verbindung kommt?

Genau. Er kennt sich damit perfekt aus, kann jedes magische Fel-Problem entzaubern und steckt damit die uralte und weise Maiev in die Tasche, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan hat.

Ehrlich, ich fand das schwer zu ertragen. Das war das gleiche Level von „unangenehm“, das bei mir sonst nur unbesiegbare Wunderkind-RP-Charaktere auslösen.

Und weil das noch nicht schlimm genug ist, bekommt Lysander am Ende sogar Tattoos, die eigentlich nur (traditionell weiblichen) Schildwachen vorbehalten sind.

Natürlich verstehe ich, was die Quest sagen will. Sie möchte ausdrücken, dass das Volk der Nachtelfen sich weiterentwickelt. Dass alte Traditionen aufgebrochen werden. Dass die bisher matriarchalen Strukturen der Nachtelfen verschwinden und dass Magier wieder akzeptiert werden. Immerhin steht das Volk am Rande der Auslöschung und es müssen Kompromisse gemacht werden.

Trotzdem fühlt sich das alles falsch an. Es fühlt sich an, als würde man den so wichtigen Charaktere Maiev in einen Rollstuhl setzen und ins Altenheim verfrachten. Da hilft es auch wenig, dass das zweite Thema der Questreihe vor allem „Traumabewältigung“ ist und Lysanders Ansichten und Tipps sich ganz salopp mit „Seid halt nicht so negativ und überkommt eure Probleme, lol“ zusammenfassen lassen – nur eben auf das ganze Volk bezogen.

Die Questreihe wäre in Ordnung, wenn Maiev nicht anwesend wäre und es nicht um die Traditionsrüstung ginge. Denn die damit verbundene Quest versucht eigentlich die Essenz dessen einzufangen, was ein Volk ausmacht. Und was hier gezeigt wurde, das sind die Nachtelfen einfach nicht.

Eine ähnliche Ansicht vertritt auch der YouTuber und WoW-Analyst Bellular. Der hat vor einigen Stunden ein Video zu dieser Questreihe veröffentlicht und kommt zu einigen ähnlichen Beobachtungen – auch er findet den Umgang mit der Tradition der Nachtelfen schwierig.

Dass es deutlich besser geht, zeigt WoW erstaunlicherweise im gleichen Patch bei den Untoten. Die Questreihe um die Verlassenen wird von allen Seiten gelobt. Sie ist interessant, ziemlich brutal und sagt im Kern: Das sind die Verlassenen.

Alle Völker werden zu Menschen

Für Bellular ist die Questreihe auch ein Paradebeispiel dafür, dass manche Völker in World of Warcraft immer mehr „weichgespült“ werden und sich zu „Menschen 2.0“ entwickeln. In einer Fantasy-Welt mit unterschiedlichen Spezies sollten diese unterschiedliche Kulturen und Ansichten haben. Klar darf es da Kompromisse geben, aber gerade diese Unterschiede zwischen den Völkern machen eine Geschichte interessant.

Gerade die grandiosen Questreihen rund um die Vermächtnisrüstung bei den Orcs, Menschen und Untoten zeigen, wie gut man die Essenz eines Volkes einfangen kann, wenn man weiß, was die Völker in Warcraft ausmacht.

Bei den Nachtelfen ist das krachend gescheitert.

Oder wie seht ihr das?

Immerhin: Zumindest in Patch 10.2 Wächter des Traums sieht es gut für die Nachtelfen und deren Story aus.