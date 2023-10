Steam: Twitch-Streamer verliert riesiges Vermögen in MMORPG, ist total fertig – Da kommt eine E-Mail

Ein Twitch-Streamer war am Boden zerstört: Er hatte alles verloren, was er sich seit so langer Zeit im MMORPG Oldschool RuneScape (Steam) erträumt hatte, das MMORPG liebte er seit 21 Jahren. Es gab keine Hoffnung auf Erlösung, oder doch?

Um wen geht es?

Der Streamer heißt Darth Microtransaction (kurz: DM), man kennt ihn als Twitch-Streamer zu Diablo 4 oder zu Raid Shadow Legends. Diese Spiele auf Twitch zu zeigen, ist sozusagen sein “Brotberuf.”

Eigentlich ist er aber ein leidenschaftlicher Spieler des MMORPGs Oldschool Runescape, er spielt das Original-RuneScape seit 2001 und hängt unheimlich an dem Spiel. Er sagt: Das sei das einzige Spiel, das er so richtig geliebt habe, und das ihn immer wieder zum Gaming zurückbringe.

Mit dem MMORPG verbindet ihn jedoch eine ganz besondere Leidensgeschichte.

OldSchool RuneScape ist seit einigen Jahren auch auf Steam, meist wird es aber auf anderen Servern gespielt:

Streamer verliert beim 1. Mal alles an seine Glücksspiel-Sucht

Was hat er da verloren: Der Streamer hatte sich über Jahre ein riesiges Besitztum im MMORPG aufgebaut, dann aber alles verloren, als er der Spielsucht in der „Duel Arena“ verfielt und dort 17-Mal in Folge Pech hatte. Das erzählt DM im Video “Ich wurde gehackt und habe alles verloren” (via youtube).

Die Duel Arena kam 2004 zu Runescape: Spieler konnten sich hier duellieren. In der Arena fand ein reger Wettbetrieb statt: Der Bereich galt als “Brutstätte” für Betrüger, Echtgeld-Handel, Hacker und Glücksspiel-Sucht (via reddit ).

Diese „Duel Arena“ wurde 2022 aber durch Jagex aus dem MMORPG genommen und der Streamer begann von vorne, sich ein Vermögen aufzubauen: In dem Jahr danach investierte er 1.500 $ ins Spiel und erhielt zahlreiche Spenden von seinen Zuschauern. Die Zuschauer sahen ihm beim Spielen von Diablo 4 zu, bekamen aber mit, wie sehr er RuneScape liebte und schenken ihm dafür Gold, erzählt er.

Mit 4,8 Milliarden Gold kaufte er sich einfach „alles“ im Spiel.

Ich hatte einen maximierten Account, in dem Spiel, das ich liebe. Endlich, nach Jahren, an denen ich zu diesem Punkt kommen wollte. Ich hab mich so gefreut, mehr als in jedem Spiel.

Streamer wird komplett leergeräumt, ist völlig fertig

Das ist ihm widerfahren: Das Glück währte nur eine Woche. Der Streamer glaubt, bei seinen Streams habe er genug Informationen verraten, dass ein Zuschauer über die „Account-Recovery“ seinen Account reklamieren und ihm alles wegnehmen konnte.

Der Streamer verlor nicht nur die teuren Items, sondern auch Verbrauchs-Items, mit denen er aufleveln wollte. Es war wirklich alles weg:

Er hat meine Organisation vernichtet, für die ich Tage gebraucht, um sie aufzubauen. Er hat Items geklaut, die nur da waren, damit ich meinen Char leveln kann. Der Scheiß, um den ich mich echt schere, nicht nur teuren Kram.

Letztlich war der Streamer am Boden zerstört. Das, was er sich in 21 Jahren aufgebaut habe, war verschwunden. Auch das, was ihm die Zuschauer gespendet hatten, damit sein Traum wahr wurde, war verloren.

Der Streamer warnte: Sein Schicksal solle allen eine Lehre sein, man müsse den Account besser sicheren, als er das getan habe.

Er bekam zwar seinen Account zurück, aber der war leergeräumt.

Runescape-Account war der wertvollste Besitz in seinem Leben

Der Streamer klagte: Ihm wurde das einzige genommen, das er wirklich liebe. Alles andere könne man ihm gerne wegnehmen: Sein Motorrad, seine Sammelgegenstände, sein Piano, alle Gitarren.

Das klinge vielleicht erbärmlich, aber so es sei es nun mal: Sein RuneScape-Account sei der wertvollste Besitz in seinem Leben.

Spieler war am Boden zerstört

Gab’s noch Hoffnung? Eigentlich nicht. Der Streamer sagt, er spielt sei 21 Jahren Runescape, lange genug, um zu wissen, dass es von diesem Punkt, an dem er war, keine Rückkehr gibt: Was weg ist, ist weg.

Doch dann meldeten sich doch die Entwickler Jagex bei ihm per E-Mail, sie hätten sein Video gesehen. Er solle doch mal einen Claim für „Lost Items“ machen.

Hoffnung gab dem Streamer das aber nicht: Die Chance, dass der Support ihm helfe, lege bei 0 %. Das habe er auch jedem Zuschauer gesagt, der ihn gefragt habe, ob da nicht was drin sein.

So ging das aus: Doch tatsächlich passierte das Wunder und sein kompletter Account wurde wiederhergestellt. Er sei voller Freude, sagt er nun.

Normale Spieler kritisieren: “Streamer-Privileg” streue Salz in die Wunde

Wie wird das diskutiert? Aber auf reddit sieht man die Sache etwas anders: Da heißt es, er habe seinen Account nur wiederbekommen, weil er ein größer Streamer sei und 2 Videos darüber gemacht habe.

Das sei sowieso unfair: Er habe ja ohnehin seine Besitztümer nur bekommen, weil er von den Zuschauern so viel Gold zugesteckt bekommen hatte. Sich jetzt noch bei Jagex den Besitz mit 2 Videos zu erbetteln, das findet man nicht so toll.

Jeder andere bei Runescape, der sein Zeug verloren habe, sei in derselben Situation.

Die Sonderbehandlung führe jetzt nur vor Augen, dass Jagex verzweifelten Spieler ja helfen könne, aber es nicht mache. Man habe nichts gegen den Streamer, man würde an seiner Stelle dasselbe tun, aber trotzdem fühle sich das doof an, so der Tenor auf reddit.

Der Streamer stimmt dem zu: Es gäbe tatsächlich ein Streamer-Privileg. Aber er liebe das Spiel so sehr, dass ihm das in dem Fall egal sei.

Er habe Jagex nie darum gebeten, ihm seinen Besitz wiederzugeben, sie hätten das Angebot, und er habe das eben angenommen.

Seinen Account will er jetzt jedenfalls deutlich besser schützen.

