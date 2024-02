Die wichtigste MMORPG-Firma Europas wird wohl verkauft

Das steckt dahinter: Der Entwickler Jagex hat in den letzten Jahren häufiger den Besitzer gewechselt. 2016 kostete das Studio noch schlappe 300 Millionen €. 2019 haben wir über einen Verkauf berichtet . Damals war das Studio noch etwa halb so groß wie heute.

Spieler besucht heimlich Firma, die Grafikkarten auf Amazon viel zu günstig verkauft – Will unbedingt wissen, was er dort findet

Wer will kaufen? Angeblich steht eine Investment-Firma aus Luxemburg kurz vorm Zuschlag. Die halten aktuell etwa Anteil an Hermes und hielten früher mal die Formel 1.

Die größeren MMORPG-Firmen sitzen in Asien (NetEase, Smilegate, Pearl Abyss) oder in den USA (Blizzard, Zenimax, Amazon).

Ist es die größte MMORPG-Firma in Europa? Ja, viel Konkurrenz hat man bei den relevanten MMORPGs allerdings nicht. CCP in Island entwickelt EVE Online, das SF-MMORPG ist noch nischiger als Runescape. Aus Deutschland stammt mit Tibia ein Kultspiel, das noch älter als Runescape ist , aber nicht größer.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to