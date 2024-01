Spieler erzählt, wie er bei einem MMORPG in 8 Jahren vom Noob zum großen Boss-Killer aufstieg

Wie hoch die Leistung von Follow einzuschätzen ist, sieht man an unserem Artikel, über den Spieler, der in OldSchool RuneScape als erster alle Items aller Bosse gefunden hat:

Am Ende dauerte diese Reise 8 Jahre an, von denen er 6 aktiv gespielt hat.

Und das wurde schwerer, weil seine 7-Mann-Gruppe am Boss „Solak“ zerbrach, der viel stärker als alles war, was man vorher kannte. Aber letztlich biss er sich auch dadurch.

Darum ist die Geschichte so besonders: Auf reddit erzählt der Spieler Follow, dass er keinesfalls ein geborener Super-Gamer und Bosskiller sei, ganz im Gegenteil. Er spielte Runescape lange nur so vor sich hin, bis er 2015 ins Killen von Bossen eingeführt wurde. Da fühlte er sich aber total überfordert:

Das MMORPG RuneScape (Steam) ist für seine Fans eine Lebensaufgabe: Das sieht man an der Geschichte des Spielers „Follow“: Er erzählt auf reddit, wie er vom unbeleckten Neuling zu einem Veteranen wurde, dem das ultimative Ziel gelang, jedes Item zu finden, das die Bosse in Runescape droppen können. 8 Jahre dauerte seine Reise.

