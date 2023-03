Spieler steckt 19.100 Stunden und 8 Jahre in MMORPG – Muss sich rechtfertigen, dass er kein irrer Loser ist

Das MMORPG Runescape (Steam) ist für seine knallharte Community bekannt. Aber das, was ein Spieler auf reddit jetzt postete, nötigte sogar den härtesten Fans Respekt ab: Der YouTuber Devious hat 19.100 Stunden damit verbracht, sich durch alle vier „Ironman“-Modi des MMORPG zu quälen. Aber es kamen auch einige bissige Nachfragen, was der Mann nur mit seinem Leben anstelle.

Das muss man wissen, um zu verstehen, was ihm gelungen ist:

Oldschool Runescape ist eine Version des MMORPGs Runescape (2001), die darauf basiert, wie das MMORPG 2007 war. Auch diese Version wird aber weiterentwickelt, ähnlich wie WoW Classic.

Im Oktober 2014 bekam das Spiel verschiedene „Ironman-Modi“. Diese Modi kann man aktivieren, wenn man die Tutorial-Insel verlässt und Lust hat, sich so richtig zu quälen.

Jeder dieser Modi macht Runescape schwerer, weil er bestimmte Features ausschließt, wie man sich sonst Items besorgen und das Spiel erleichtern kann:

Auf „Standard Iron Man“ kann man nicht handeln, keinen Loot durch Playerkills erhalten, kann keine gedroppten Items zerlegen und bestimmte Multiplayer-Modi sind verschlossen.

Beim „Hardcore Iron Man“ haben Spieler zusätzlich dazu nur ein Leben. Wenn man stirbt, fällt man auf Standard Iron Man zurück. Diese Hardcore-Mechanik kennen (und hassen) viele aus Diablo.

Beim „Ultimate Iron Man“ kann man nicht mal mehr die Bank nutzen und hat noch weitere Einschränkungen.

Zudem gibt es noch „Hardcore Group Iron Man“ – hier darf man mit einer Gruppe von engen Freunden zusammenspielen.

Spieler stellt sich selbst extrem harte Aufgabe – Sitzt dann 19.217 Stunden dran

Was hat der Mann gemacht? Der Reddit-Nutzer und YouTuber Devious (104.000 Abos) hat 4 Ironman-Charaktere in den 4 beschrieben Varianten aufs Maximum gebracht.

“Maximum” heißt bei OldSchrool Runescape: Er hat jeweils alle Skills der Charaktere auf 99 gelevelt: Das ist also schwerer und aufwändigen, als in einem anderen Spiel einfach nur das Maximal-Level zu erreichen.

Um alle 4 Modi zu durchlaufen und die Charaktere aufs Maximum zu bringen, hat er 19.217 Stunden gebraucht. Das habe er in achteinhalb Jahren gemacht, sagt er:

Der Mann hat also 8,5 Jahre lang täglich mehr als 6 Stunden Runescape gespielt – inklusive Sonn- und Feiertagen

Dass er es geschafft hat, Charaktere in alle 4 Iron-Man-Modi zu maximieren, wird allgemein als unfassbare Leistung angesehen. Als etwas, was unheimlich viel Anstrengung und Hingabe erfordert und was nicht mal die Macher so vorhergesehen haben.

Der Post erhielt denn auch über 10.000 Upvotes auf reddit und mehr als 1.000 Kommentare:

Das sagt der Spieler: In einem Interview mit Gamsradar sagt Devious:

Ich spielte casual, als ich ein Kind war. Hab nie einen Account in R3 ans Maximum gebracht, hab aber viele 99er. Als Oldschrool Runescape rauskam, hab ich ziemlich hart gegrindet. Ich war einer der ersten 10 Leute, die 99 in Smithing erreichten nach dem Release des Spiels, und war bei den Top 200 von Slayern.

So richtig los ging’s für ihn aber erst, als Iron Man zu Oldschoool Runescape hinzukam.

Da hatte er sich vorgenommen, der erste zu sein, der alle 3 Solo-Varianten ans Maximum bringt, habe aber das Rennen knapp verloren.

Als dann die „Group-Variante“ erschien, wollte er es noch mal wissen und hat durchgezogen.

Wofür hat er am längsten gebraucht? Die längste Zeit hat Devious tatsächlich für den „einfachsten“ Modus gebraucht, den Standard-Iron-Man.

Er sagt, das lag daran, dass damals alles neu und Runescape noch viel härter war als heute:

Um 99 Runecrafting zu kriegen, musstest du 10.000 Zulrah-Bosse killen, um an 1 Million Pure Essence zu kommen und dann hast du die Essenz genutzt, um Lava Runen bis 99 zu schmieden. Das alleine war völlig irre im Vergleich dazu wie es heute ist, heute kannst du einfach Runecrafting-Minigames machen.

Viel Anerkennung, aber auch beißende Angriffe: “Traurig und mitleiderregend”

Wie reagieren denn Leute? Auf reddit zeigen sich viele begeistert und beeindruckt von der Leistung. Aber es gibt auch einige ätzende Kommentare. Da ist von Bots die Rede oder von Multi-Accounts.

Und es gibt auch persönliche Angriffe. Es schwingt mit: Wer so spielt, dessen Leben muss doch einfach viel schlechter als das eigene sein.

Der Spieler selbst zeigt auf Twitter einige reddit-Posts, die ihn angreifen, er habe “0 persönliche Kontakte” – “Würde nie duschen” und ähnliches. Ein reddit-Nutzer schrieb sogar, das sei “traurig und mitleiderregend.”

Spieler sagt: Er zockt sogar noch mehr Shooter als MMORPGs

Auch andere fragen: Wie kann es sich der Mann leisten, so viel Zeit in ein MMORPG zu stecken? Was er denn beruflich mache?

Devious sagt: Er sei professioneller YouTuber, daher beziehe er sein Einkommen. Außerdem nehme er an verschiedenen E-Sports-Turnieren teil (via esportearnings). Er spiele sogar noch mehr Shooter als MMORPGs: Alleine mit Counter-Strike habe er seit 2004 etwa 15.000 Stunden verbracht.

Nachdem er angegriffen wird, dass sein Leben so mies sei, sagt er: Er habe einen Bachelor-Abschluss in Computer Science, habe keine Schulden, über 100.000 $ auf der Bank und sei sein eigener Boss, suche sich seine eigenen Arbeitsstunden aus und gehe zweimal die Woche mit Freunden aus.

Aber selbstironisch schreibt er dann auch: Ein Leben? Nein, das habe er nicht.

Und ja, er wisse, dass er, wenn er in den 19.100 Stunden einen „Standard-Job“ erledigt hätte, dann hätte er in der Zeit wohl mehr Geld verdienen können.

Aber darum ging’s ihm offenbar nicht.

In Runescape passieren seltsame Dinge:

