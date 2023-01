Spieler quält sich 8 Jahre lang durch furchtbares Mini-Game in einem MMORPG – Für 49 Sekunden auf Twitch

Im MMORPG Old School Runescape (Steam) hat ein Spieler einen außerordentlichen Aufwand betrieben, um einen absurden Twitch-Clip zu produzieren, den schon 210.000 Leute gesehen haben: Der Spieler NC State quälte sich über 8 Jahre durch ein furchtbares Mini-Game, den Brimhaven Hindernislauf, um einen Rekord für Exp pro Minute aufzustellen.

Was hat der Spieler gemacht?

Wie ein Freund des Spielers auf reddit erklärt, hat NC State 8 Jahre lang das Minigame „Brimhaven obstacle course“ in Old School Runescape abgeschlossen. Dafür gibt es eine EXP-Belohnung, die man einlösen kann. Diese Belohnungen hat der Spieler aber nicht eingelöst, sondern gehortet.

Am 26. Januar hat er dann die gesammelten 178 Millionen gehortete EXP in den Skill „Agility“ gepackt und dafür 49 Sekunden gebraucht: Dazu hat er wie irre geklickt, wie man in einem Clip auf Twitch sehen kann.

Dieser extrem hohe EXP-Zufluss in so kurzer Zeit brachte das Exp-System von Runescape bereits nach wenigen Sekunden an seine Grenzen: Denn bei dem Schnitt bekam er 10,8 Milliarden EXP pro Stunde – der Zähler schaffte nur 2,147 Milliarden pro Stunde, dann war Schluss.

Den Clip auf Twitch, wie sich der Spieler die Agility-Punkte verschafft und das System überlastet, seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

8 Jahre Qual für 49 Sekunden viralen Clip auf Twitch

Ist das alles sinnvoll? Nein, in keiner Weise. Wie PC Gamer anmerkt, ist der „Agility“-Wert in OldSchool Runescape nicht allzu toll, man erhält nur etwas Ausdauer hinzu und kann einige Abkürzungen im Spiel nehmen. Tatsächlich gilt der Hinderniskurs als eine der Hauptmöglichkeiten, den Skill zu leveln.

Ohnehin braucht man lediglich 13 Millionen EXP, um Agility auf Level 99 zu bringen und damit ans Maximum. Die übrigen 165 Millionen Exp wurden daher eigentlich rein in die Luft geblasen.

Immerhin kam ein Twitch-Clip bei raus, der jetzt schon 210.000 Aufrufe hat.

Spieler hat knapp 5.000 Stunden für die Aktion gebraucht

Wie furchtbar war es für den Spieler? Dieser Hinderniskurs wird von vielen Runescape-Spielern verabscheut.

Für NC State wurde der Ort aber zu einem zweiten Zuhause. Darauf angesprochen, dass er etwa 4.800 Stunden dort verbracht haben muss, um die Erfahrungs-Punkte zu sammeln, sagte er:

Ich möchte hinzufügen, dass Brimhaven ein Ort zum Entspannen ist, oder es zumindest sein kann, wenn man nicht die Hindernisse macht, während man wartet. Die meiste Zeit schaut man YouTube, liest News, surft im Netz und so. Ich war fast nie am PC, nur um Agility zu machen, aber ich hatte eigentlich immer Runescape an, egal, was war.

Wie wird das diskutiert? Der Top-Kommentar auf reddit fasst es gut zusammen: “What the fuck lmao?” Also Verwunderung gemischt mit Amüsement.

Ein anderer Nutzer sagt: Die Community von Runescape überrasche ihn immer wieder damit, dass man Aufgaben bewältigt, bei denen auch nur ein Bruchteil davon ausreichen würde, um eine normale Person in die Verzweiflung zu treiben.

Offenbar war die Rate an Erfahrungspunkte pro Stunde eine der höchsten, die je in Old School RuneScape erreicht wurden – wenn dem Spieler das wichtig war.

