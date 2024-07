Spieler in Uralt-MMO tötet 16.000 Hühner, verwirrt Community – „Ich mag meine Federn blutig“

So gab es mehrfach den Fall, den er „Clucky Balboa“ nennt: Ein Huhn, das erst nach 5 Angriffen besiegt wurde. Dazu kam ein Kampf, bei dem MordorMordorMordor sogar dreimal in Folge 0 Schaden anrichtet. Das ist ziemlich unwahrscheinlich – und ziemlich beachtlich. Denn Hühner sind auf Level 1 und haben nur mickrige 3 Lebenspunkte. Sie zählen zu den schwächsten Kreaturen im Spiel und haben sogar negative Verteidigung, die es dem Angreifer leichter macht, einen Treffer zu landen.

Was hat der Spieler gemacht? Wie MordorMordorMordor mit einem Screenshot im Subreddit von Old School RuneScape beweist, hat er eine ziemlich lange Woche hinter sich. Er hat nämlich 16.005 Hühner ins digitale Jenseits geprügelt und ihnen insgesamt 100.000 Federn abgenommen.

In Old School RuneScape hat ein Spieler nun einer bestimmten Spezies die Lebenslichter satte 16.000-mal ausgepustet. Eine Menge Hühner mussten ihre Federn lassen.

Das Schöne an MMORPGs ist ja, dass sich alle Spielerinnen und Spieler eigene Ziele setzen können, die sie dann verfolgen. Das ist aber gleichzeitig auch das Sonderbare an diesen Titeln. Denn wo manche Ziele offensichtlich erscheinen – wie etwa das Farmen von Ressourcen oder bezwingen von Bossen – sind andere Ziele ein wenig kurioser.

In Old School RuneScape kannte ein Spieler keine Gnade. Die Population der Hühner wurde nachhaltig dezimiert – um Gold zu sparen.

