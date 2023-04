RuneScape ist heute beliebter als vor 10 Jahren – Das macht den MMORPG-Klassiker auf Steam so interessant

Das MMORPG RuneScape zählt mittlerweile zu den Klassikern unter den MMORPGs. Es erschien ursprünglich im Jahr 2001 und ist heute, 22 Jahre später, sehr beliebt.

RuneScape zählt zu den ältesten MMORPGs, die noch online sind. Entwickler ist die britische Firma Jagex. Viele verbinden mit dem Spiel eine starke Nostalgie, andere haben nie aufgehört zu spielen.

Es existieren 2 Versionen des MMORPGs:

RuneScape 3: Das ist die reguläre Spielversion, die regelmäßig Updates erhält.

Das ist die reguläre Spielversion, die regelmäßig Updates erhält. Old School RuneScape: Diese Version ist der Anfangszeit des 22 Jahre alten Spiels nachempfunden. Es weist sehr veraltete Grafiken und sperrige Mechaniken auf.

Old School RuneScape hat heute höhere Spielerzahlen

Vor 10 Jahren starteten Aufzeichnung der Spielerzahlen, die man auf MisplacedItems einsehen kann. Der Graph zeigt die Zahlen für die aktuelle Version von RuneScape, für Old School RuneScape sowie die Gesamtzahl.

Es spielen heute wesentlich mehr Personen die Classic-Version, die 2013 auf Wunsch der Spieler startete.

Seit Anfang 2016 scheinen daran mehr Leute Interesse zu haben, vorher lag die herkömmliche Spielversion höher.

Ebenfalls auffällig ist, dass die Zahlen insgesamt 2023 höher liegen, als 10 Jahre zuvor.

Aktuell hat das MMORPG etwa 115.000 Spieler, 90.000 davon sind in der Oldschool-Version aktiv.

Old School RuneScape wurde mit den Jahren immer beliebter.

Ursprünglich spielte man RuneScape im Browser

Was ist das überhaupt für ein Spiel? RuneScape spielt in einer Fantasywelt namens Glielinor. Ihr erlebt Abenteuer und ergründet die uralten Legenden und Sagen, während Götter dunkle Pläne schmieden.

In RuneScape könnt ihr Dungeons durchlaufen, gegen Bosse antreten und Schätze bergen. Auch PvP ist möglich. Alternativ könnt ihr craften oder eure eigene Farm aufbauen.

Das MMORPG lässt euch dabei viele Freiheiten. So ist euer Charakter nicht an eine Klasse gebunden, sondern ihr entscheidet selbst, welche Fähigkeiten ihr levelt.

Dabei bietet es ein klassisches MMORPG-Erlebnis, ohne sich an modernen Vertretern des Genres zu orientieren. Solo-Inhalte oder eine besonders mitreißende Story gibt es nicht. Erkundung und Gruppen-Inhalte stehen klar im Vordergrund.

Im Video seht ihr den Trailer zu Old School RuneScape:

Ursprünglich startete RuneScape im Jahr 2001 als kostenloses Browsergame. Damals nur auf Englisch, die deutsche Version folgte 2007.

Über die Jahre erhielt es regelmäßige Updates und startete 2020 sogar auf Steam. Sowohl Old School RuneScape als auch RuneScape 3 sind dort zu finden.

2021 folgte zudem eine Mobile-Version des MMORPGs. Seitdem könnt ihr RuneScape auch auf iOS und Android spielen.

RuneScape scheint Spieler nie wieder loszulassen

Von MMORPG-Fans hört man häufig, dass sie viele Spielstunden in RuneScape stecken. Manche setzen sich selbst enorme Challenges und investieren mal eben 20.000 Stunden, also 2 Jahre, an Spielzeit in das MMORPG.

Leute berichten, das MMORPG lasse sie nicht mehr los. “Dieses Spiel hat mein Leben ruiniert”, steht als Kommentar neben einer positiven Bewertung auf Steam. Ein anderer Nutzer schreibt: “Ich habe das Spiel als Kind gespielt. Ich hab das Spiel als Teenager gespielt. Jetzt spiele ich das Spiel als Erwachsener.”

Besonders Old School RuneScape behalte seine Spieler aufgrund der Vertrautheit, wie der Senior-Product-Manager Mathew Kemp im Interview erklärt. Es ist simpel gehalten, die Mechaniken sind keineswegs vereinfacht und viel Content dauert sehr lange. Doch wegen der Nostalgie, die Spieler bei keinem anderen MMORPG empfinden, bleiben sie.

Allerdings gibt es nicht nur Veteranen in RuneScape. Auch junge Spieler finden Mathew Kemp zufolge ihren Weg ins Spiel.

Wir fassen ein paar der Stimmen aus den Steam-Rezensionen beider Spielversionen für euch zusammen:

kosmos nach 2.700 Stunden: “Du verlässt RuneScape niemals wirklich. Du machst eher unterschiedlich lange Pausen.”

General Sith nach 2.100 Stunden: “Wenn du schnell süchtig nach Spielen bist: Renn weg…oder nicht. Ich habe 2005 angefangen zu spielen und 2012 ‘aufgehört’. 2014 kam ich dann zurück, habe 2015 wieder ‘aufgehört’, um 2016 wieder anzufangen. Du entkommst nicht, du machst nur Pausen.”

Nazeracoo nach 1.100 Stunden: “Ich spiele das Spiel seit ich 11 bin und habe nie aufgehört.”

Blissfull Ignorance nach 1.000 Stunden: “Ich habe meine Ehefrau wegen des Spiels verloren.”

Lohnt sich der Einstieg in RuneScape 2023?

Auch 2022 gibt es MMORPG-Fans, die RuneScape noch nicht ausprobiert haben. Für den Einstieg in das MMORPG scheint es dabei nie zu spät zu sein.

In beiden Spielversionen trefft ihr auf Mitspieler, seit also keinesfalls in einem “toten” MMORPG unterwegs. Den Steam-Reviews zufolge werden die vermutlich auch bleiben oder zumindest nach einer Pause zurückkehren.

Für Veteranen steht die Nostalgie weit oben, doch auch neue Spieler, die keinen Wert auf tolle Grafiken legen, können bei RuneScape auf ihre Kosten kommen.

Spieler sind sich einig, dass von RuneScape, sowohl die alte als auch die modernere Version, extrem viel Content bietet. Auch 22 Jahre nach Release kommt hier immer wieder etwas Neues dazu.

Was kostet RuneScape? Das Basis-Spiel ist kostenlos, es bietet aber eine Premium-Mitgliedschaft an, die euch 10,99 Euro monatlich kostet. Dadurch habt ihr dann mehr Quests, 11 zusätzliche Klassen und könnt ein eigenes Haus besitzen.

Was denkt ihr über RuneScape? Welche Version spielt ihr? Gehört ihr ebenfalls zu den Spielern, die das MMORPG nie losgelassen hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Kostenlose MMORPGs: Die 15 besten Free2Play-Titel, die ihr 2023 spielen könnt