Top-MMORPG auf Steam fällt von 84 % auf 25 %: Spieler mit 6.055 Stunden schreibt negatives Review

In diesem deutlich erfolgreicheren Video verschärfte YouTuber Asmongold die Stimmung. Er griff den Ärger der Spieler auf und titelte gewohnt subtil: „RuneScape ist am Arsch. Wie Jagex euch belügt.“

Eine übergreifende Beschwerde ist außerdem, dass die Entwickler ihre Zeit und Ressourcen in sowas stecken, statt in andere Inhalte.

In ihren Augen ist der Pass ein Schritt in Richtung „Pay2Win“, weil mit dem Pass Boni kommen, die es erlauben, Skills schneller zu leveln oder mehr Erfahrungspunkte zu sammeln. Ohnehin vertreten viele die Ansicht, dass es reicht. Die Leute bezahlten eh schon für ein Abo, jetzt wolle Jagex nur “mehr Geld aus den Spielern pressen.”

Das stört die Spieler am Hero Pass in RuneScape: D ieser Pass wird von vielen RuneScape-Spielern kritisch gesehen.

Was ist der Grund? RuneScape hat am 29. August einen neuen Battlepass vorgestellt, den „Hero Pass“, der am 4. September live gehen und dann alle 3 Monate erneuert werden soll (via gamesradar ):

Das MMORPG RuneScape erleidet auf Steam gerade ein Review-Bombing: Den allgemein „sehr positiven Reviews“ von 84 % stehen nun „größtenteils negative“ Reviews von 25 % in den letzten 30 Tagen gegenüber. Die Stimmung in den Foren ist feindselig. Grund ist ein Battlepass, der Spieler aus verschiedenen Gründen aufregt.

