Realistisches Mittelalter-MMORPG musste 2021 schließen, kehrt „kostenlos“ auf Steam zurück, ist direkt größtenteils negativ

Aufgrund eines Rechtsstreits verschwand Life is Feudal: MMO vor mehr als drei Jahren von Steam. Jetzt feierte das Mittelalter-MMORPG sein Comeback, und es hagelt negative Rezensionen sowie Abzocke-Vorwürfe. Wir dröseln euch die jüngsten Ereignisse auf.

Was ist passiert? Bereits im vergangenen Jahr war klar, dass Life is Feudal: MMO unter neuer Führung zurückkehren soll. Vor wenigen Tagen gab es das Comeback des Mittelalter-MMORPGs auf Steam, und zwar in der „kostenlosen“ Early-Access-Version.

Dass wir „kostenlosen“ in Anführungszeichen setzen, hat einen unschönen Grund. Die EA-Fassung von Life is Feudal: MMO ist nämlich nur auf den ersten Blick Free2Play, also kostenlos zugänglich. In Wahrheit möchte LTG von euch monatlich eine Gebühr kassieren. Die Entwickler erklären das in ihrer Early-Access-FAQ wie folgt:

Während der Early-Access-Phase wird das Spiel über ein Abonnement-Modell verfügbar sein: Dies ermöglicht es uns, auf der Grundlage eures wertvollen Feedbacks kontinuierlich neue Funktionen und Inhalte hinzuzufügen! Auch wenn wir die Preise für die Vollversion anpassen werden, versichern wir euch, dass sie nicht höher sein werden als der aktuelle Preis. Wir werden euch rechtzeitig über etwaige Änderungen informieren. Die Entwickler von LTG via Steam

Wie reagiert die Community auf das Abo-Modell? Life ist Feudal: MMO kommt nach dem Comeback auf gerade einmal 27 Prozent positive Rezensionen. Das macht unterm Strich ein „Größtenteils negativ“. Viele Käufer der ursprünglichen Version sind regelrecht wütend darüber, dass sie jetzt plötzlich ein monatliches Abo zahlen sollen, obwohl sie das Spiel bereits gekauft hatten.

Engelskrieger schreibt zum Beispiel: „Ich hab das Game damals für 120 Euro gekauft. Ich werde jetzt bestimmt nicht monatlich bezahlen, damit ich es erneut spielen kann. Abzocke hoch drei.“

Stark kritisiert wird aber auch der technische Zustand des Spiels, was Bugs, Serverstabilität und Performance angeht. Zudem soll sich trotz langer Pause nichts seit der Abschaltung vor mehr als drei Jahren zum Positiven verändert haben.

Der alte Ankündigungs-Trailer von Life is Feudal – MMO:

Was ist Life is Feudal: MMO für ein Spiel? Das Hardcore-MMORPG wirft euch in eine raue, mittelalterliche Welt, in der Realismus großgeschrieben wird und ihr ums Überleben kämpft. Euch erwartet eine Sandbox, in der ihr Handwerke meistern, Gildenkriege schlagen und ganze Siedlungen errichten könnt.

Neben Life is Feudal: MMO gibt es noch die beiden Ableger Life is Feudal: Forest Village (via Steam), eine Städtebau-Simulation, sowie Life is Feudal: Your Own (via Steam). Bei letztgenannter Version könnt ihr selbst Server hosten, um die Hardcore-Sandbox-Spielerfahrung mit Freunden oder Fremden zu erleben. Beide Spiele kosten jeweils um die 20 Euro und kommen insgesamt auf ausgeglichene Rezensionen.

Warum musste Life is Feudal: MMO abgeschaltet werden? Als Grund gaben die Verantwortlichen vom damaligen Entwickler Bitbox seinerzeit einen Rechtsstreit mit dem Publisher an, der Life is Feudal: MMO vertreiben sollte. Da man sich nicht einigen konnte, kam beim Studio kein Geld mehr an, was letztlich zur Abschaltung der MMO-Version führte.

Mehr aktuelle News zum Genre der MMORPGs findet ihr hier: Tolle Ankündigungen, feuchtfröhliche Partys, viel Drama – was für eine Woche für alle MMORPG-Fans