Twitch-Streamer verliert 12.700 € an Gold in MMORPG, rastet vor Familie aus

Ein Streamer des MMORPGs OldSchool Runescape hat live auf Twitch eine große Menge Gold verloren, als er von einem Playerkiller getötet wurde. Er eskalierte live vor den Augen seiner Familie. In der Community diskutiert man den Clip: Warum hat da jemand so viel Geld dabei? Könnte die Szene eine Inszenierung sein, um einen großen Goldverkauf zu decken?

Das sieht man im Clip: Der Twitch-Streamer VoldemartLive hat im Schnitt 18 Zuschauer und zeigt ausschließlich das MMORPG Oldschool Runescape.

In dem Twitch-Clip grinst er breit in die Kamera, im Hintergrund sitzt seine Frau auf dem Soda und hält das Kind auf dem Schoß. Es sieht alles nach Harmonie aus: Papa streamt, die Familie schaut zu. Es kommt sogar ein Twitch-Abo rein, was den Streamer sichtbar freut.

Oldschool Runescape ist eine “Classic Version” des Free2Play-MMORPG Runescape (2001). Es ist eine Version des MMORPGs auf dem Stand von 2007. Die Variante ist enorm beliebt – ähnlich wie WoW Classic.

Im Spiel teleportiert sich der Streamer gerade in eine neue Zone und erschrickt: „Oh Gott, meine Lebenspunkte“. Sofort geht ein anderer Spieler auf ihn los, der am Teleport-Punkt gewartet hat und ihn nun mit Zaubern und Fähigkeiten beharkt.

Die Frau im Hintergrund zuckt und hält sich eine Hand vor den Mund, während des Kind entsetzt schaut, warum Papa wie wild rumschreit.

Der Playerkiller schaltet sein Opfer im MMORPG Runescape locker aus, während der Streamer schreiend aus dem Bild läuft, dann zurückkommt und einen Controller auf den Sessel hämmert. Die Mutter bringt das Kind aus der Schuss-Linie.

Auf dem Weg ins Casino überfallen worden

Was ist in dem Clip passiert? Der Streamer hatte eigentlich vor, in einer Art Casino um einen extrem hohen Einsatz zu spielen. Daher hatte er seinen Charakter mit 30 Milliarden Gold vollgepackt. Das entspricht etwa 12.700 €, wenn man sich das Runescape-Gold über Echtgeld-Händler besorgen würde.

Der Streamer ist in die Zone teleportiert, in der das Casino ist. Aber offenbar war ihm nicht klar, dass PvP aktiv war – sondern er dachte, er sei in Sicherheit.

An diesem Teleport-Spot lungern aber Playerkiller rum, die darauf warten, dass dort Opfer auftauchen.

Der Spot ist als “gefährlich” bekannt. Auf YouTube laden Player-KIller Videos hoch, wie sie sich an dieser Stelle Milliarden von Runescape-Gold erkämpfen und damit Beute im Wert von mehreren zehntausend US-Dollar machen (via youtube).

Wer hier stirbt, der verliert alles, was er trägt, und der Playerkiller kann das Opfer ausnehmen – der Streamer hat hier also durch einen dummen Fehler eine enorme Summe Geld verloren.

Wie ist die Diskussion? Auf reddit diskutiert man vor allem,

ob das alles so gelaufen sei, wie man es sieht. Und, dass der Streamer wirklich einen derart dummen und kostspieligen Fehler begangen hat.

ob das nicht vielleicht eine „Inszenierung“ gewesen ist und dahinter eigentlich ein gut versteckter Goldverkauf an einen “Real Money Trader” (RMT) steckt. Anhänger dieser Theorie glauben, der Streamer hätte mit dem öffentlichen Stream auf Twitch vertuschen wollen, dass plötzlich 30 Milliarden Gold auf seinem Account fehlen. In dem Fall hätte er seine Familie instrumentalisiert, um noch glaubwürdiger zu wirken.

Gegen die Theorie mit dem “Inszenierten Echtgold-Handel” spricht aber, dass es gerade an dieser Stelle passiert ist, die exzessiv gecampt wird. Und das von Leuten, die offenbar mit Playerkilling so viel Gold verdienen, dass sie nicht noch zusätzliches kaufen müssen.

In Runescape gibt’s immer wieder spannende Storys. Sogar AFK gehen, kann hier brandgefährlich sein:

