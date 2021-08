Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch ist der Preisunterschied zwischen verschiedenen Ländern problematisch. Auf eBay gibt es bereits Angebote für verschiedene Level an Twitch-Subs, die weniger kosten und teilweise in größeren Packs von 10 Stück verkauft werden. Die Streamerin Inzyania entdeckte ein solches Angebot bereits vor der Preisänderung.

Twitch kündigt an, dass die Preise für Abos in Deutschland und anderen Ländern gesenkt werden. 1 € weniger müssen die Zuschauer nun für einen Level-1-Sub zahlen. Für Streamer macht es allerdings einen großen Unterschied, wie Gronkh es vorrechnet.

