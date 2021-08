Mann bricht live bei Twitch-Streamerin ein, randaliert und zerstört ihr Setup

Während eines Livestreams auf Twitch drang ein Mann in die Wohnung der Streamerin girl__fighter ein. Offenbar in aggressiver Stimmung randalierte er und warf sogar den Schreibtisch der Streamerin um.

Das war die Situation live auf Twitch: Während die russische Streamerin Victoria, auf Twitch unter dem Namen girl__fighter, live mit ihrem Chat sprach, drang ein Mann in ihre Wohnung ein. Er soll ein Fenster eingeschlagen und sich so Zutrittt verschafft haben.

Das Gespräch ist etwas wirr, aber offenbar stört sich der Mann, der sich als Nachbar entpuppt, an den Streams der Streamerin. Sie sind ihm anscheinend entweder zu laut oder der Inhalt passt ihm nicht – girl__fighter zeigt meist ihren Poledance im Livestream.

Nach einem kurzen, hitzigen Gespräch mit der Streamerin und einer ihrer Freundinnen eskalierte die Situation. Es klingt, als würde der Mann auf den Schreibtisch schlagen. Anschließend wird er mit Pfefferspray besprüht und wirft dabei den Tisch um.

Das Video endet an dieser Stelle, vermutlich weil das Streaming-Setup oder die Kamera beschädigt wurde. Das Mikrofon nimmt noch einige Sekunden auf, der Stream endet jedoch kurz darauf. girl__fighter soll wenig später wieder auf Sendung gegangen sein, es scheint ihr also zumindest nichts passiert zu sein (via Dexerto.com).

Mittlerweile sind sowohl die Aufnahme als auch der Clip vom Twitch-Kanal verschwunden. Auf anderen Seiten könnt ihr die Situation jedoch noch sehen (via streamable.com). Eine offizielle Polizeiaussage gibt es bislang nicht. Die Social-Media-Kanäle der Streamerin sind seit des Vorfalls auf “privat” gestellt.

Wer ist die Streamerin? girl__fighter streamt hauptsächlich in den Kategorien Just Chatting und Hot Tubs. Dabei zeigt sie in der Regel ihre Künste beim Poledance oder Dehnübungen. Beides gehört laut ihrer Beschreibung zu ihren Hobbys.

Wenn sie Spiele auf Twitch zeigt, ist es meist der Shooter Counter-Strike: Global Offensive, welchen sie nutzt, um etwas „Dampf abzulassen“. Im Schnitt hatte sie im Juli 276 Zuschauer bei ihren Streams (via sullygnome.com). Im folgenden Clip seht ihr einen Ausschnitt aus ihrem Content:

Einbrüche auf Twitch auch bei anderen Streamern

Der Einbruch bei girl__fighter ist nicht der erste dieser Art. In der vergangenen Zeit kam es immer wieder zu seltsamen Situationen, in denen Fremde bei Streamern auftauchten oder noch schlimmeres:

girl__fighter zeigt, dass nicht nur große Streamer betroffen sind, aber offenbar wächst die Gefahr unangenehmer Situationen zusammen mit der Bekanntheit. Besonders gefährlich wird es dann, wenn der Wohnort eines Streamers bekannt wird. Eine der größten Streamerinnen, Amouranth, hat damit viel Erfahrung:

