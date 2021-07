Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa ist die größte Streamern auf Twitch. In einem Interview sagt sie: Sie wird derart oft „ge-swattet“, dass sie mit der örtlichen Polizei auf “First Name Basis” spricht. Doch fühlt sie sich unsicher und überlegt sich eine Waffe zu holen.

Das ist die Situation:

Amouranth ist die größte Streamerin auf Twitch, aber auch die kontroverseste. Es ist bekannt, dass sie mit ihrem Content provoziert, balancieren ihre Streams doch häufig auf den Regeln von Twitch für sexuell anstößiges Verhalten.

Kürzlich hatte der größte männliche Streamer auf Twitch, xQc, gesagt: Er wurde so oft in seinem Haus in Texes „ge-swattet“, dass er wieder zurück nach Kanada geht.

Amouranth sagt, sie erlebt dieses „Swatting“ schon seit Langem exzessiv.

“Mehrere Polizei-Einsätze die Woche”

Das sagt Amouranth zum „Swatting“:

„Um total transparent zu sein: Neulich hat xQc erwähnt, dass er extrem häufig geswattet wird. Das geht mir schon eine ganze Weile so – mehrere Male in der Woche.“ Amouranth

Sie sagt, sie habe einen Wachhund als Teil-Lösung für das Problem, dass so viele Fremde wissen, wo sie wohnt. Doch das Swatting bleibe ein Problem.

Mittlerweile habe die reine Menge an Swatting-Anrufen dazu geführt, dass sie eine gute Beziehung zu der örtlichen Polizeibehörde habe. In der Regel tauche die zwar immer noch in voller Mannstärke bei ihr auf, klingele aber nur an der Tür und fragt, ob es ihr gut gehe, bevor die Polizei dann wider verschwindet.

Es heißt, sie sei mit der Polizei auf „First Name“-Basis, man spricht sich mit Vornamen an, das entspricht dem Deutschen „Duzen“.

Beim Swatting rufen Leute bei der Polizei an und schildern eine bedrohliche Notlage, wie eine Geiselnahme, in der Absicht, ein Einsatzkommando der Polizei (ein SWAT-Team) zur Adresse eines Streamers zu schicken. Das ist eine hoch bedrohliche Situation: Bei solchen Vorfällen sind Menschen bereits ums Leben gekommen. Täter erhielten lange Freiheitsstrafen.

Was denkt sie über die Situation? Amouranth sagt, sie überlege, sich eine Waffe anzuschaffen, um sich selbst zu beschützen. Doch hat sie auch Angst davor, denn wenn nachts die Polizei klingelt, könnte es echt gefährlich sein, eine Waffe zu haben:

„Sich selbst zu bewaffnen ist nichts, was eine beliebte Streamerin tun kann, ohne sich einem reziproken Risiko auszusetzen, selbst Verletzt zu werden, wenn es zum Swatting kommt.“ Amouranth

Amouranth sieht sich als Erbin von „Ice Posiedon“

Warum ist Amouranth wie sie ist? In einem langen Interview wie Kotaku sagt Amouranth, sie habe ihre Inspiration von Skandal-Streamer Paul „Ice Poseidon“ Denino, der als „IRL“-King auf Twitch galt. So hatte auch Amouranth mit IRL-Streams begonnen, ging dann aber zu ihren neuen sexualisierten Formaten über.

Dort wertet sie akribisch Daten aus und reagiert auf Trends. Sie sagt, sie will die „heiße E-Girl-Nummer“ voll durchziehen, solange es ihr „körperlich möglich“ ist. Denn sie sagt, sie wisse selbst, dass diese “Hot Girl”-Sache körperlich einfach nicht ewig so weitergehen wird.

Die “Hot Girl”-Sache geht sie allerdings mit viel Ehrgeiz an:

„Einfach ein E-Girl zu sein, ist echt keine tolle Sache, also wollte ich mich immer abheben und dieselbe Arbeits-Einstellung haben wie ein Investmentbanker oder ein Partner bei einer Anwalts-Firma.“ Amouranth

Ihr Manager Devin Nash schwärmt in höchsten Tönen von Amouranth. Er sieht in ihr den “am besten monetarisierten Creator auf Twitch.”

Doch auch Nash sieht die Schwierigkeiten, die Amouranth mittlerweile hat. So würden Zuschauern regelmäßig in Restaurant anrufen, in denen Amouranth ist, um sie rauswerfen zu lassen.

E-Girl, bis die Sache mit dem Tierheim läuft

Warum tut sie das alles? Sie sagt, sie hat sich 2017 zum Ziel gesetzt ein Tierheim aufzumachen. Das einschneidende Erlebnis kam vom Tod ihres Hundes. Der Hund sei an einer Magendrehung gestorben: Amouranth konnte damals, mitten in der Nacht, keinen Tierarzt finden und musste mit ansehen, wie ihr Hund starb.

Damals schwor sie sich, ihr Leben dieser Sache zu widmen. Im Moment will sie Geld sparen, um dorthin zu kommen: Sie will das Tierheim finanzieren, ohne auf irgendwen angewiesen zu sein.

In einem Tweet sagte sie, sie arbeite da auf eine Verwandlung zum Schmetterling hin. Bis dahin bleibe sie aber „Full E-Girl“, man könne ja von einer Raupe auch nicht erwarten, dass der einfach Flügel wachsen.

Und offenbar hat die Raupe echt oft die Polizei im Haus.

