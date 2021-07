Die beliebteste Streamerin auf Twitch ist auch die meistgehasste: Das ihr Plan

So kann man ihr Geld spenden und das gute Gefühl haben, damit auch “irgendwie” was Gutes zu tun.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sorge nun dafür, dass sie „mietfrei in ihren Köpfen lebt“. Die Leute würden sich mit der Kritik an Amouranth nur selbst behindern und den Hype um sie weiter befeuern.

Das sagt sie zu Kritikern : In einem langen Posting erklärt sie den Kritikern, dass deren Kritik an ihr „zwecklos“ sei.

Mit dieser Ankündigung tut sie auch alle Kritik an ihren aktuellen Inhalten ab. Sie sagt: Bis es soweit ist und sie in die nächste Phase ihres Leben übergeht, sei sie „All in E-Girl“: Das sei eben die „Hand, die ihr vom Schicksal ausgeteilt werde.“

„Wenn ich bereit bin, werde ich kopfüber in die nächste Phase meines Leben übergehen. Es gibt keine halben Sachen, keinen Grund zur Eile. Erwartet nicht, dass der Raupe Flügel wachsen, bevor sie sich in einen Schmetterling verwandelt.“

So hat sie angekündigt, die „schamloses E-Girl“-Phase ihres Lebens irgendwann zu beenden und ein Projekt zu starten, in dem sie sich um das Wohl von verlassenen Tieren kümmert.

Das sagt Amouranth: In regelmäßigen Abständen veröffentlicht Amouranth auf ihrem Privat-Account bei Twitter ausführliche Postings, die dem typischen Bild widersprechen, das sie sonst in der Öffentlichkeit vortäuscht:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Womit sorgt Amouranth für so viele Kontroversen? Der Vorwurf an Amouranth ist es, dass sie mit sexuell anzüglichen Inhalten ihr Geld verdient und dabei Twitch, Twitter und Instagram als Werbeplattform nutzt, um „härtere, kostenpflichtige Inhalte“ über die Plattform Onlyfans zu bewerben. Nach einem temporären Bann auf Twitch sagte sie, seien ihre Einnahmen auf Onlyfans nach oben geschossen:

Die Streamerin Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa (27) ist umstritten: Zwar ist sie aktuell die erfolgreichste Streamerin auf Twitch, aber an ihr entzündet sich die Kritik. Sie würde Twitch nutzen, um mit sexuell anzüglichem Auftreten fü Bezahl-Inhalte auf anderen Plattformen zu werben. Auf ewig wird Amouranth das nicht machen, sie bereitet die nächste Phase ihres Lebens vor. Doch bis dahin geht sie „All in E-Girl“.

Insert

You are going to send email to