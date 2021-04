Streamerin antwortet auf „Als Mädchen auf Twitch reicht es, hübsch zu sein“

Seit einigen Jahren ist es ein Dauer-Konflikt auf Twitch, ob die Plattform nur für Gaming sein sollte, wer da was zu suchen hat, was vermeintlich böse Frauen ihren armen verführbaren Opfern antun. Gerade erfolgreichen Streamerinnen wird vorgeworfen, Männer zu verführen. Die damals größte Streamerin verwehrte sich vehement gegen diese Unterstellung:

Auf die Kritik, dass “Twitch nur für Gaming da sei”, geht Amouranth ebenfalls ein, wo sie gerade in Fahrt ist. Das sei so, als sage man: Amazon ist nur für Bücher da.

Wenn man sagt: „Alles, was man als Frau braucht, um auf Twitch erfolgreich zu sein, ist ein gutes Aussehen” könne man ja auch sagen,: Alles, was man auf Twitch braucht, um als Mann erfolgreich zu sein, ist ein Anhängsel zwischen den Beinen.“

Wenn sie mal spielt, dann Games wie Valheim oder No Way Out.

