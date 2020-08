Die größte Streamerin auf Twitch ist Imane „Pokimane“ Anys. Die hat jetzt angekündigt, dass sie eine längere Pause von Twitch einlegt, um einen Burnout zu vermeiden. Das geschieht wenige Tage, nachdem sie von einem YouTuber heftig angegriffen wurde. Die Stimmung gegen Pokimane kippt ins Toxische.

Das ist die Situation:

Die 24-jährige Streamerin Pokimane ist die einzige Frau an der Spitze von Twitch. Mit 5,35 Millionen Followern hat sie einen riesigen Kanal aufgebaut. Sie hat etwa 3-mal mehr Follower als die nächstgrößere Streamerin auf Twitch, Loserfruit.

In den letzten Monaten wurde Pokimane verstärkt das Ziel von Angriffen, die ihr vorwarfen, dass sie nur wegen ihres Aussehens geschaut wird und eine Armee von Männern um sich geschart hat, die ihr gefallen wollen, sogenannte „Simps.“

Jetzt kündigt sie eine längere Pause an, um einen Burnout zu vermeiden.

Pokimane nimmt sich einen Monat Auszeit von Twitch und Netz

So lange ist die Pause: Pokimane sagt, sie wird sich etwa einen Monat freinehmen. Sie sagt, in der Zeit will sie eine Pause von ihrer Karriere einlegen und von dem, was online von ihr erwartet wird (via twitter).

Die 24-jährige begründet die Pause damit, dass sie sich ausgebrannt fühlt. Die Quarantäne setze ihr zu. Denn sie kann Highlights in ihrem Leben nicht mehr wahrnehmen:

kann nicht auf Conventions gehen

kann die Familie nicht besuchen

kann sich nicht mit Fans treffen

Die beliebte Streamerin erklärt, diese Pause sei schon lange fällig, sie hätte seit 6 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht.

Sie äußert sich mit keinem Wort zu den Angriffen, die sich in letzter Zeit mehren. Als sie das mal machte, wurde der Gegenwind nur noch größer. Pokimane löschte dann die Tweets, mit denen sie sich vorher noch rechtfertigt hatte.

Muss mal durchschnaufen: Pokimane.

Welle von Angriffen gegen Pokimane rollt seit einigen Wochen

Was ist vorher passiert? Pokimane ist die einzige Frau an der Spitze von Twitch und damit in einer exponierten Position. Die Stimmung gegen Pokimane verschärft sich seit Mitte Mai 2020. Ein YouTuber, der sich selbst als Komiker bezeichnet, griff sie und ihre Fans in einem Video harsch an. Er behauptete, sie würde einsame Männer ausnutzen, sagte aber hinterher, das sei nur lustig gemeint gewesen.

Pokimane ärgerte sich sichtbar über dieses Video und attackierte den Sponsor dahinter – eigentlich ein Tabu. Denn damit gefährdet sie die Existenzgrundlage eines anderes.

Seitdem ist sie noch stärker in der Kritik als vorher und offenbar für einige regelrecht zu einem Feindbild geworden.

Die neueste Angriffswelle begann am 27. Juli. Da haute der Event-Veranstalter und Drama-Dauerherd, Keemstar, einen Tweet raus, „Pokimane 2/10“: Er bewertete Pokimane also wie ein Produkt, sehr schlecht.

Der Tweet sorgte für Aufsehen. Pokimane sei eine 2 von 10.

Vor etwa einer Woche ist ein YouTube-Video zu Pokimane erschienen „Content Nuke – Pokimane“ des YouTubers „LeafyIsHere.“ Das hat mittlerweile 1,88 Millionen Aufrufe (via youtube).

Das Video ist ein heftiger Angriff auf Pokimane. Es täuscht auch nicht mehr vor, lustig gemeint zu sein. Das ist sozusagen „Die Zerstörung von Pokimane:“

Ihr Content bestehe daraus, Videos anderer zu schauen und dabei nichts beizutragen

gleichzeitig führe sie sich wie ein Internet-Zensor auf und hätte YouTuber mit Copyright-Strikes belegt, die ihre Videos verwerteten und denen genau das vorgeworfen, was sie jetzt selbst macht

die Leute, die ihr folgten und Geld spendeten, seien blöd, die währen ihr verfallen – dabei hätte Pokimane einen Freund

zudem wird Pokimane immer wieder auf ihr Aussehen reduziert und dass sie „nicht heiß“ sei

So wirkt sich das aus: Das Video sorgte in den Tagen danach für eine Internet-Diskussion, wer der mysteriöse Freund von „Pokimane“ sei. Das wurde eine Art Running Gag. Doch das war noch das Harmloseste an der Situation.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Die Anfeindungen gegen Pokimane erreichten ein ungeahntes Niveau. Tweets und Memes gegen Pokimane und ihre Community kursieren wild im Netz. Sie sind verletzend und polemisch.

Unter der Ankündigung ihrer Pause sieht man, welche Wellen das Video gegen sie geschlagen hat. Viele Kritiker posten ironisch als „Tier 3 Subs“, die sich nach der Aufmerksamkeit von Pokimane verzehren (via twitter). Gerade „Tier 3“-Sub (ein 25€-Abonnenten) scheint ein neues Schimpfwort zu sein, so wie früher „White Knight.„

Zudem sieht man immer wieder Bilder von Pokimane, die sie als unattraktiv darstellen wollen.

Keemstar glaubt offenbar, er hat Pokimane von Twitch vertrieben.

So wird die Pause jetzt gesehen: Keemstar scheint sich selbst jetzt als Sieger der Debatte zu fühlen. Er sagt, er habe das ausgelöst und dafür gesorgt, dass nun jeder weiß, wie „uncool es ist, Pokimane zu unterstützen.“ Daher verteidige sie nun auch niemand mehr.

Die höre jetzt „mit dem Internet auf.“

Andere werfen Keemstar vor, sich wie ein „40jähriger Schulhof-Rowdy“ aufzuführen.

Große Content-Creators gratulieren Pokimane zur Pause.

Auf der anderen Seite ignorieren große Content-Creators völlig diesen Konflikt. Sie gratulieren Pokimane zu der Entscheidung eine Pause zu machen. Das sei essentiell und wichtig.

Das sagen etwa große Streamer zu League of Legends, das E-Sport-Team G2 Esports oder Jack „Courage“ Dunlop.

Pokimane erklärt ihr Geschäftsmodell auf Twitch.

In einem YouTube-Interview erklärte Pokimane vor Kurzen, wie das Geschäft auf Twitch funktioniert. Sie räumte mit den Vorurteilen auf, eine Streamerin lebe nur von Spenden und Abos und dass die nur ein bisschen spiele und danach schon wieder Freizeit hat:

