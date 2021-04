Streamerin erklärt, warum Twitch die „Hot Tub“-Streams erlaubt, obwohl sie schaden

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie schadet der Trend Twitch? In einem Stream vor einigen Tagen ritt Amouranth die Aufblas-Banane und beschäftigte sich mit den Themen der Welt. In ihrem Chat kam die Frage auf, ob die “Hot Tub“-Streams denn schädlich für Twitch seien.

Einmal in der Wanne, spricht die Streamerin mit den Zuschauern. Mit Aktionen wird häufig der Reiz erhöht, Geld zu spenden oder den Kanal zu abonnieren. Amouranth schreibt sich etwa gerne die Namen von Spendern auf den Körper oder bleibt umso länger in der Wanne, je mehr Geld fließt.

Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa (27) ist gerade die erfolgreichste Streamerin auf Twitch. Vor allem mit den kontroversen „Hot Tub“-Streams wurde sie populär: Dabei sitzt sie im Bikini in einem Planschbecken in ihrer Wohnung. Sie erklärt nun, warum Twitch diesen Trend erlaubt, obwohl er den Werbeumsätzen der Plattform langfristig schadet.

Insert

You are going to send email to