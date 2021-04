Ein besonders mutiger Wikinger wollte im Survival-Hit Valheim einen coolen Trick mit seinem Boot machen. Am Ende bezahlte er das allerdings mit seinem Leben. Wir zeigen euch den Clip.

Darum geht es: Normalerweise überbrückt man mit seinem Boot die riesigen Gewässer in Valheim, um von Insel zu Insel zu kommen. Ein Wikinger wollte aber wohl mit seinem Boot eine wilde Schlittenfahrt veranstalten und raste einen schneebedeckten Berg herunter.

Das Problem: Das Boot ist nicht wirklich als Schlitten geeignet und schleuderte den Wikinger kurzerhand mit einem großen Schwung aus dem Boot. Der Spieler schleuderte tief in den Abgrund und starb. Sein Boot machte noch einige Überschläge und flog ebenfalls davon.

Wikinger wird von Boot katapultiert

Das ist der Clip: Wir binden euch hier das Video zum Stunt des Wikingers ein. Es hat auf reddit mittlerweile fast 12.000 Upvotes (Stand: 17. April um 14:30 Uhr):

Das seht ihr im Clip: Der Wikinger baute sich extra eine Abfahrtsschanze hoch oben auf einem Berg. Dann setzte er sich ins Boot und schoss los. Das Boot blieb allerdings am nächstbesten Stein hängen und schleuderte den Spieler durch die Luft.

Was sagen andere Spieler dazu? Der Clip kommt im subreddit gut an und sorgte für einige Lacher. Wir zeigen euch hier einige Stimmen dazu:

cMiIIer meint dazu: “Das ist vielleicht einer der unschuldigsten, echtesten Lacher, die ich seit langem hatte.”

juniorjohnson24 hält fest: “Wenigstens das Boot hat der Trip überstanden.”

loonprey911 erinnert das eine die Disney-Serie Phineas und Ferb, weshalb er schreibt: “Ferb, ich weiß, was wir heute tun werden.”

Das zeigt Valheim: Es gibt diverse Clips im Subreddit von Valheim, die die verrücktesten Ideen der Spieler zeigen. Ein Spieler drehte sogar einen Werbespot für Rüben und sprach dafür in bester Werbemanier.

Es gibt aber nicht nur verrückte Ideen, sondern auch spektakuläre Bauten. So probieren sich Spieler immer wieder an bekannten Gebäuden aus dem echten Leben oder aus anderen Videospielen. Ein Wikinger hat sogar für den härtesten Boss in Valheim einen echten Palast gebaut, der von anderen Spielern bestaunt wurde.

Was steckt hinter diesen Clips? Es zeigt immer wieder die unendlichen Möglichkeiten, die man in Valheim hat. So kann man zwar zahlreiche Bosse besiegen und dabei der Story im Spiel folgen, doch kann die Welt auch auf eigene Faust entdecken, Bauten erschaffen oder unvergessliche Erlebnisse erleben.

Was habt ihr schon Verrücktes in Valheim erlebt? Schreibt uns eure besten Erlebnisse doch einfach in die Kommentare.

Ihr wollt euer Wissen zu Valheim testen? Dann macht doch bei unserem großen Quiz zum Survival-Hit mit:

