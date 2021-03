Knochenwanst gilt als die erste große Hürde, die Spieler in Valheim nehmen müssen. Er selbst und der Sumpf, in dem er lebt, sind besonders für Neulinge eine große Herausforderung. Ein Spieler hat sich nun aber dazu entschieden, einfach eine richtig coole Festung dort zu bauen, wo Knochenwanst wohnt.

Wer ist der Boss? Knochenwanst ist der dritte Boss des Spiels. Die lebende Masse aus Knochen und Verwesung speit Gift und beschwört Skelette und Schleimwesen, die ihn unterstützen. Zu finden ist der Boss im Sumpf. Das Sumpf-Biom erklären wir euch im MeinMMO-Guide im Detail.

Die Schwierigkeit an Knochenwanst ist, dass er der erste Gegner ist, auf den Spieler in Valheim treffen, der richtige Boss-Mechaniken wie Gift nutzt. Neulinge müssen sich also auf ihn vorbereiten, entsprechenden Met mit Giftresistenz brauen und die richtigen Waffen einpacken. Denn Knochenwanst ist zu allem Überfluss auch noch resistent gegen die meisten Schadensarten.

Ist Knochenwanst der härteste Boss in Valheim? Zwar ist der Endboss Yagluth eigentlich noch etwas härter, aber dem begegnet ihr meist erst nach über 100 Stunden im Spiel, seid also schon deutlich erfahrener. Knochenwanst ist die erste „Wand“, auf die Spieler treffen und gilt deswegen als eine so große Herausforderung.

Tatsächlich ist er so hart, dass einige Spieler früh einen Nerf für ihn forderten – aber die Entwickler machten ihn einfach noch schwerer.

Der Altar von Knochenwanst diente einem Spieler als Grundlage für seine Festung.

Das ist die Festung: Nun hat sich ein Spieler gedacht, dass Knochenwanst ja gar nicht so übel ist – und sein Altar eigentlich ziemlich cool aussieht. Der Altar des Bosses ist ein riesiger Schädel mit einer grünen, leuchtenden Grütze darin.

Der Spieler mit dem Namen Drauglord hat sich den Schädel als Grundlage genommen und um diesen herum eine Festung aus Stein erbaut. In dieser Festung finden sich ein Thronraum, Lager, Waffenkammern und ein Schlafsaal.

Alles ist dabei in grünen Farben gehalten, dank spezieller Fackeln, und verziert mit Schädeln und Trophäen. Sogar der Kopf des letzten Bosses, ein riesigen Skeletts mit rostiger Krone, hängt über der Hintertür. Das alles zeigt er in einem epischen Video:

Verrückte Bauten in Valheim und ihre kreativen Erbauer

Das bauen die Wikinger noch: Valheim-Spieler bringen die Community immer wieder mit ihrer Kreativität ins Staunen. Erst kurz vor der Festung im Sumpf hat ein anderer Spieler ein Monument für den nordischen Gott Heimdall auf einer Bergspitze erbaut.

Ein anderer Spieler hat sich lieber seinem eigenen Dorf gewidmet, das so auch in der Welt von Valheim stehen könnte. Er wollte kein riesiges Langhaus oder eine imposante Festung, sondern etwas Idyllisches erschaffen. Mit MeinMMO sprach er im Interview darüber, wie er das angestellt hat:

Spieler baut ein ganzes Dorf in Valheim nur für sich – Wir fragten ihn, wie das geht

Wie schafft man so etwas? Für solche Bauten ist viel Zeit und Geduld erforderlich, vor allem, wenn ihr die Ressourcen selbst sammeln wollt. Häufig geben die Erbauer an, das alles „ohne Cheats“ geschafft zu haben.

Valheim bietet die Möglichkeit, via Admin-Befehle den Kreativmodus zu betreten. In unserem Guide erklären wir euch, wie die Admin-Befehle in Valheim funktionieren und wie ihr sie nutzt. Aber selbst mit „Cheats“ kann der Bau einer so riesigen Festung viele Stunden dauern – ohne Cheats dauert der Bau Tage.

Allerdings ist genau das etwas, was die Spieler in Valheim antreibt. Viele lieben es, sich kreativ auszuleben und sich ihr zu Hause in der Welt zu erschaffen – auch wenn es länger dauert. Für diese Spieler ist das Bau-System der Grund, warum sie so viel spielen. Das erklärt uns auch einer dieser Vielspieler im Interview: So hat man in Valheim auch nach 267 Stunden noch Spaß