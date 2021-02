Weiche Wikinger jammern, Boss in Valheim sei zu hart – Neuer Patch macht ihn härter

Valheim baut auf Schwierigkeit und Herausforderung, um spannend zu bleiben. Einer der härtsten Gegner im Spiel, der Boss Knochenwanst (engl. „Bonemass“), scheint dabei eine besonders große Gefahr zu sein. Die Entwickler sehen aber offenbar keinen Grund für einen Nerf – im Gegenteil.

Was ist das für ein Boss? Knochenwanst ist der dritte Boss im Spiel und befindet sich im Sumpf-Biom. Der Boss ist eine riesige, grüne Masse aus verrotteten Leichen und Skelett-Teilen, die den Bereich um sie herum vergiften.

Er verfügt über mehrere Fähigkeiten, mit denen er etwa Giftwolken erzeugen oder weitere Gegner herbeirufen kann, die euch zusetzen. Er gilt unter vielen Spielen als der bisher härtste Boss, besonders da er relativ früh im Spiel schon auftaucht.

Eine große Besonderheit ist, dass er eine Resistenz gegen Schadensarten der meisten Waffen besitzt, etwa Stich- und Klingen-Schaden. Das macht die gewohnte Ausrüstung vieler Spieler nutzlos und den Boss so knifflig. Nun ist er sogar noch schwerer geworden.

Der Boss Knochenwanst gilt als einer der härtsten Gegner im Spiel.

Das ist der neue Patch: Am 25. Februar haben die Entwickler ein neues Update für Valheim veröffentlicht (via Steam). Darin gab es Anpassungen für drei Bosse: Knochenwanst, Moder und Yagluth.

Was genau geändert wurde, haben die Entwickler nicht verraten aber in der Beschreibung des Updates heißt es: „Einige Balancing-Fixes wurden an Bossen gemacht, um sie herausfordernder zu gestalten (ihr habt sie einfach zu schnell gekillt).“

Wir haben bei den Entwicklern nach Details gefragt und tragen die Antwort hier nach, sobald wir sie erhalten.

Knochenwanst löst Diskussion aus – zu stark oder zu schwach?

Das diskutieren die Spieler: Knochenwanst ist seit einiger Zeit ein Diskussionspunkt unter den Spielern. Vor allem Solo-Spieler empfinden ihn als hart, einige wenige sogar als zu hart. Auf reddit finden sich immer wieder Posts von Spielern, die sich beschweren, dass sie Knochenwanst nicht erledigen können (via reddit).

Diese Posts erhalten jedoch nur selten Zustimmung. Offenbar findet der Großteil der Spieler Knochenwanst genau gut so, wie er ist – oder zumindest schlicht nicht zu schwer. In anderen Threads und auch auf Steam finden sich häufiger die Bitten der Spieler, Knochenwanst und Valheim generell nicht leichter zu machen (via Steam).

In einem Thread auf reddit richtet sich der Nutzer InsidiousDefeat sogar direkt an die Devs: „Bitte nerft Knochenwanst nicht.“

Valheim soll fordernd und schwer sein, schließlich sollen sich die Spieler als mächtige Krieger und als würdig erweisen, um an der Seite des nordischen Gottes Odin zu kämpfen. Einige Spieler vermuten sogar, dass Odin selbst ihren Fortschritt beobachtet.

Offenbar würde dieses Gefühl der Herausforderung und der Errungenschaft verloren gehen, wenn Valheim zu leicht wird.

Wie besiege ich Knochenwanst? Die hauptsächliche Schwierigkeit an Knochenwanst sind sein Gift und seine Resistenzen gegen die meisten Waffen, insbesondere Bögen bzw. Pfeile. Wenn ihr gegen ihn kämpft, packt deswegen unbedingt folgendes ein:

Giftresistenzmet – in unserem Guide erklären wir euch, wie ihr Met in Valheim herstellt

Ausdauer- und Heiltränke (ebenfalls Met)

einen Streitkolben oder eine Keule – in unserer Liste findet ihr die besten Waffen in Valheim

Frostpfeile für euren Bogen, wenn ihr sie schon herstellen könnt

Selbst eine einfache Holzkeule kann an Knochenwanst bereits mehr Schaden anrichten als ein Jagdbogen. Achtet unbedingt darauf, dass eure Waffen stumpfen Schaden anrichten, dann sollte auch der dritte Boss kein Problem sein. Macht euch außerdem mit der Steuerung vertraut.

Den Altar des Bosses könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen.

Anders als bei Eikthyr und dem Uralten könnt ihr Knochenwanst nur schwer blocken oder parieren. Weicht seinen Angriffen besser aus und zieht ihn rund um seinen Altar. Da er recht langsam ist, könnt ihr ihn nach einem seiner Attacken mehrmals angreifen und dann wieder fliehen.

Wir erklären euch in unserem Guide auf MeinMMO ausführlich, wie ihr alle Bosse in Valheim beschwört und besiegt.