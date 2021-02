Verrückte Wikinger in Valheim bauen Menschenkatapulte und feuern sich selbst ab

Im Survival-Spiel Valheim gibt es einen neuen Trend unter den Spielern: Raumfahrt. Damit meinen wir nicht die coolen Raumschiffe, die die Spieler bauen, sondern ein „Viking Space Program“. Die Spieler feuern sich mit Katapulten in die Luft und versuchen, so hoch oder weit wie möglich zu kommen.

Was stellen die Verrückten da an? Im subreddit von Valheim und auf YouTube tauchen immer wieder neue Videos von Spielern auf, die sich in die Luft katapultieren. Dabei bauen sie Rampen und lassen sich von einem Freund mit einem gespannten Seil nach vorne katapultieren.

Durch verschiedene Konstrukte erreichen sie entweder besonders große Höhen oder werden weit über die Ozeane geschleudert. In einem der größten Threads benennt der Ersteller sein Projekt scherzhaft „Viking Space Program“:

Menschenkatapulte in Valheim bauen – So geht’s

Wie funktioniert das? Die Konstruktion ist eigentlich ganz einfach und besteht nur aus drei wichtigen Bauteilen:

Dächern als Rampe

einer Tür

und einer Harpune, die von einem Freund benutzt wird

Der Katapultierte lässt sich mit der Harpune aufspießen und schließt anschließend die Tür vor sich. Dazu muss offenbar PvP aktiviert sein. Der Ziehende entfernt sich so weit es geht von der „Munition“ in Richtung der Rampe und wenn Richtung und Entfernung stimmen, öffnet der aufgespießte Spieler die Tür.

Durch die Spannung der Harpune wird er dann nach vorne gezogen und über die Rampe geschleudert. Die Harpune bekommt ihr übrigens im Ozean, wenn ihr Chitin von Kraken abbaut. Sie gehört nicht zu den besten Waffen in Valheim, aber ist für genau solche Zwecke nützlich. Mit dem richtigen Setup könnt ihr euch auch über weite Strecken werfen lassen:

Wie zu sehen, gehen einige der Experimente auch mal tödlich aus …

Und warum machen sie das? Weil sie es können. Klingt seltsam, ist aber vermutlich wirklich die plausibelste Erklärung. Valheim bietet viele Möglichkeiten, um sich zu entfalten. Wer bereits alle Bosse des Spiels gejagt und besiegt hat oder sich eher für den Bau-Aspekt interessiert, der kommt schnell auf solche verrückten Ideen. Oder er baut noch abgefahrene Gebäude.

Katapulte und Raumschiffe in Valheim

Passend zu diesem Raumfahrtprogramm haben es sich andere Spieler zur Aufgabe gemacht, Raumschiffe nachzubauen. Ein Spieler mit besonders viel Geschick hat einen Millenniumfalken aus Star Wars nachgebaut, ein anderer hat sich an der „USS Valheim“ versucht, einer Kopie der berühmten Enterprise aus Star Trek:

Wenn ihr so etwas in der Art nachbauen wollt, müsst ihr besonders auf einen Wert achten: Stabilität. Ohne die brechen eure Häuser ein. In unserem Guide erfahrt ihr, wie ihr bessere und stabilere Häuser baut.

Wenn euch Raumschiffe und Katapulte nicht zusagen, könnt ihr stattdessen auch stilecht Langhäuser, Methallen oder Tavernen nachbauen – eurer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Wenn ihr nach Vorbildern sucht, findet ihr hier 3 coole Basen, die euch als Inspiration in Valheim dienen können.